تصادم سيارتين بطريق الشيخ عطية في طابا.. إصابة 4 أشخاص وإنقاذ المنطقة من كارثة

شهد طريق الشيخ عطية بمدينة طابا، اليوم، حادث تصادم عنيف بين سيارتين “ربع نقل”، أسفر عن اشتعال إحدى السيارتين وإصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، وسط تدخل سريع من قوات الحماية المدنية والإسعاف.

وكانت الأجهزة الأمنية بمدينة طابا تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بالقرب من منطقة الشيخ عطية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين اشتعال إحدى السيارتين نتيجة قوة التصادم.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق ومنع امتداده، فيما جرى التعامل الفوري مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى طابا المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

عمرو فريح مزعل، 30 عامًا، مصاب بجرحين متهتكين بالرأس في الجبهة اليمنى.

ياسر سليمان مفرح، 30 عامًا، مصاب بإصابة بالرأس وجرح قطعي بالجبهة.

سعد علي، مصاب بجرح بالرأس والشفة العليا.

محمد مهاب أحمد، 30 عامًا، مصاب بحروق متفرقة، إثر اشتعال سيارته.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، مع تكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة.