أساهي للبحوث: أي محاولة لنزع سلاح حزب الله دون حلول عملية قد تؤدي لحرب أهلية

أكد الدكتور طلعت سلامة، مدير مركز أساهي للبحوث، أن تمديد وقف إطلاق النار والهدنة في جنوب لبنان يعكس القلق الدولي من تداعيات استمرار الصراع في المنطقة.

وبيّن أن إسرائيل تواجه تحديات كبيرة نتيجة الحروب المتكررة، وأن لبنان معرض لخطر الانزلاق إلى حرب شاملة.

وقال سلامة، في تصريحات على شاشة القاهرة الإخبارية، إن هذا التمديد يعتبر إجراءً مؤقتًا يهدف لإتاحة فرصة للتوصل إلى سلام مستدام، مؤكّدًا أن إسرائيل غير معتادة على التعايش مع دول الجوار بالهدنة أو السلام.

وشدّد على أن الحكومة اللبنانية بحاجة للتعامل مع حزب الله كجزء من الواقع السياسي، وأن أي محاولة لنزع سلاح الحزب دون حلول عملية قد تؤدي إلى توترات أو حتى حرب أهلية.

وأضاف أن الورقة الأمريكية حول نزع سلاح حزب الله تمثل تحديًا كبيرًا، وأن تنفيذ حلول واقعية على الأرض ضروري قبل أي مفاوضات طويلة الأمد.