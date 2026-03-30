روما يخطط لاستعادة محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول

كشفت تقارير صحفية عن تحرك نادي روما الإيطالي، لاستعادة خدمات الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان محمد صلاح قد أعلن رحيله رسميا عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري رغم امتلاكه عقد حتى صيف عام 2027.

ووفقًا لموقع Fichajes الإسباني، بدأ نادي روما تحركاته من أجل استعادة خدمات اللاعب، مستغلا العلاقة القوية التي تربطه بالنادي منذ فترته السابقة في الدوري الإيطالي.

وأشار إلى أن هناك اتصالات أولية جرت بالفعل لاستكشاف إمكانية إتمام الصفقة، في ظل رغبة النادي الإيطالي في إعادة أحد أبرز نجوم الكرة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أنه رغم هذا الاهتمام، يواجه روما تحديات مالية كبيرة، خاصة مع وجود عروض مغرية من أندية الدوري السعودي، تفوق بشكل واضح أي عرض أوروبي محتمل، وهو ما يجعل القرار النهائي للاعب مرتبطًا بالجانب المالي بدرجة كبيرة.

واختتم أن ليفربول يترقب موقف اللاعب، تحسبا لرحيله في الصيف، وهو ما قد يدفع النادي لإعادة بناء خطه الهجومي في حال إتمام الصفقة.