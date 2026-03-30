قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
رياضة

مواجهة السعودية كانت قوية.. حسام حسن: سنفتقد محمد صلاح أمام إسبانيا

تحدث حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب إسبانيا، مؤكدًا أن هذا اللقاء يمثل تجربة قوية على المستوى الفني؛ في إطار استعدادات الفراعنة للاستحقاقات المقبلة.

وأشار حسام حسن إلى أنه من المتابعين بشكل كبير للكرة الإسبانية، مبديا إعجابه بأسلوبي لعب فريقي ريال مدريد وبرشلونة؛ وهو ما يمنحه رؤية واضحة عن المنافس قبل المواجهة المرتقبة.

وأكد المدير الفني أن منتخب مصر لا يخشى أي منافس، مشددًا على أن الجهاز الفني يعمل باستمرار على تقليل الأخطاء والسلبيات، مع السعي إلى تحقيق أفضل استفادة ممكنة من المباريات الودية، إلى جانب تحقيق نتيجة إيجابية.

وأوضح حسام حسن أن المنتخب سيفتقد خدمات النجم محمد صلاح خلال هذه المباراة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى امتلاك الفريق مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين، على رأسهم “عمر مرموش، ومحمد عبد المنعم، ومصطفى محمد”، مؤكدًا قدرتهم على تعويض الغيابات.

كما تطرق المدير الفني للحديث عن التجربة الودية السابقة أمام منتخب السعودية، مؤكدًا أنها كانت مواجهة قوية، ونجح خلالها المنتخب المصري في تقديم أداء مميز وتحقيق فوز كبير؛ ما يعكس تطور مستوى الفريق في الفترة الأخيرة.

حسام حسن منتخب مصر محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

