حادث مروع بالسنغال.. وفاة حارس مرمى وإصابة 20 لاعبا في انقلاب حافلة

تعرضت حافلة فريق جادياجا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية السنغالي لحادث مروع أثناء استقلالهم حافلة الفريق.

وكشفت تقارير إعلامية نقلًا عن شبكة RMC السنغالية أن حافلة فريق جادياجا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية السنغالي تعرضت لحادث مروع بالقرب من قرية بالا شرق السنغال خلال رحلة العودة من مواجهة ضمن منافسات الدوري.

وأسفر الحادث عن مصرع حارس مرمى الفريق سيرين فالو ديي متأثرًا بإصابات بالغة.

فيما تعرض نحو 20 لاعبا وأفراد الجهاز الفني للإصابات مع وجود حالات خطيرة بين المصابين.

وأفادت التقارير أنه جري نقل جميع الضحايا إلى مستشفى "تامباكوندا" لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في وقت سادت فيه حالة من الصدمة والحزن داخل الوسط الرياضي السنغالي.

من جانبه نعى الاتحاد السنغالي لكرة القدم الحارس الراحل وأسرته وزملائه.

كما أصدر نادي جادياجا بيانًا رسميًا عبّر فيه عن حزنه العميق مؤكدًا أن الراحل سيظل حاضرًا في ذاكرة النادي وسيترك فراغًا كبيرًا داخل الأسرة الرياضية.

وفي السياق ذاته أفادت التقارير بأن السلطات السنغالية قررت فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.