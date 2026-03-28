المحكمة الرياضية تتدخل في أزمة سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال

أصدرت محكمة التحكيم الرياضي بيانًا رسميًا كشفت فيه تطورات أزمة سحب لقب كأس أمم أفريقيا 2025 من منتخب السنغال، على خلفية القرار الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنح اللقب للمنتخب المغربي.

وأوضحت المحكمة أنها تلقت استئنافًا رسميًا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد كلٍّ من الاتحاد الإفريقي والاتحاد المغربي، اعتراضًا على القرار الصادر في 17 مارس 2026، والذي اعتبر المنتخب السنغالي خاسرًا لمباراة النهائي بسبب الانسحاب، مع احتساب النتيجة لصالح المغرب بثلاثية نظيفة.

بحسب البيان، تم تسجيل الطعن يوم 25 مارس، حيث يسعى الجانب السنغالي إلى إلغاء قرار “كاف” واستعادة اللقب، مؤكدًا أن ما حدث لا يعكس النتيجة الحقيقية التي تحققت داخل الملعب.

كما تضمن الطلب تعليق المهلة الزمنية المحددة لتقديم المذكرة القانونية، لحين حصول الاتحاد السنغالي على حيثيات القرار كاملة، خاصة أن القرار السابق صدر دون تسبيب مفصل.