ديوب يختار المغرب ويشعل المنافسة مع السنغال على اللاعبين مزدوجي الجنسية

أحدث الظهور الأول لعيسى ديوب بقميص المنتخب المغربي جدلًا واسعًا، وأعاد إشعال المنافسة مع السنغال على صعيد استقطاب اللاعبين ذوي الأصول المزدوجة.

وشارك اللاعب، مدافع فولهام الإنجليزي، كأساسي في المباراة الودية التي جمعت المغرب مع الإكوادور وانتهت بالتعادل 1-1، في لقاء أقيم يوم الجمعة الماضي بالعاصمة الإسبانية مدريد تحت إشراف المدرب ماركو سيلفا.

ويأتي انضمام ديوب كضربة قوية للكرة المغربية، بعدما نجح المنتخب في خطف لاعب كان محل اهتمام كبير. اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا وُلد في فرنسا لأب سنغالي وأم مغربية، وسبق له تمثيل فرنسا في الفئات السنية، بما فيها منتخب تحت 21 عامًا، قبل أن يحصل على الموافقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لتغيير جنسيته الرياضية.

بعد خروجه من حسابات المدرب ديدييه ديشامب مع المنتخب الفرنسي، اختار ديوب تمثيل المغرب والانضمام لكتيبة المدرب محمد وهبي، في خطوة تعكس استراتيجية المغرب لجذب اللاعبين ذوي الأصول المزدوجة في ظل المنافسة المحتدمة مع السنغال، التي تعتمد بدورها على لاعبين فرنسيين لتعزيز صفوفها.

وعبر ديوب عن سعادته بخطوته الجديدة، مؤكدًا أن الترحيب الكبير داخل المعسكر والأجواء الإيجابية من الجهاز الفني كان له الأثر الأكبر في قراره، مشيرًا إلى شعوره بالارتياح والثقة بخياراته.

ومن المتوقع أن يشكل ديوب دعامة قوية لخط الدفاع المغربي، بفضل قدراته البدنية والفنية، خاصة مع اقتراب تحضيرات الفريق لمواجهة التحديات المقبلة في كأس العالم 2026، في وقت تظل المنافسة بين المغرب والسنغال على ضم اللاعبين المزدوجي الجنسية مسألة شديدة الحساسية بالنسبة للكرة الأفريقية.