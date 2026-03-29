قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغزو البري الإسرائيلي.. جيش الاحتلال يطالب سكان 7 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء
مصر و7 دول يدينون القيود الإسرائيلية على دور العبادة في القدس
منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة إسبانيا غدا
تحذير خطير لمرضى السكر.. 3 عادات في حياتك تدمر مفعول الأنسولين
تعيين المستشار خالد ضياء نائبا للأمين العام لمجلس النواب
اختراق الدفاعات الإسرائيلية.. صاروخ باليستي إيراني يسقط وسط دولة الاحتلال
مفتي الجمهورية: إذاعة القرآن الكريم حملت رسالة كتاب الله للعالم بلغة وسطية
خالد طلعت: الأهلي يتفوق على الزمالك بـ 15 بطولة للألعاب الجماعية
تحـ رش داخل الميكروباص .. القبض على صاحب واقعة الفعل الخادش بالإسكندرية
مسؤول في نادي الأسير الفلسطيني لـ«صدى البلد»: إسرائيل تمهد لشرعنة قـ.ـتل الأسرى
هل ستغلق البنوك يوم الأحد من كل أسبوع بعد قرار المركزي؟ .. التفاصيل كاملة
فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل أكرم توفيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فوجئت بغياب جماهير الأهلي.. تصريحات نارية لـ موتسيبي حول أزمة التحكيم وسحب اللقب من السنغال

ياسمين تيسير

أثار باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف الجدل بعدة تصريحات حاسمه اليوم بشان أزمة التحكيم الافريقي وسحب لقب بطولة كاس الامم الافريقية الاخيره ومنحها للمغرب 

وأكد أن الاتحاد سيجري تعديلات مهمة على التحكيم وإدارة المباريات، بعد الجدل الذي أثير حول نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

كانت البطولة قد شهدت تتويج منتخب المغرب لكرة القدم باللقب بعد اعتبار السنغال لكرة القدم منسحبة وخسارتها بنتيجة 3-0.

وفي مؤتمر صحفي، قال موتسيبي: "نعمل على تعديل بعض لوائح إدارة المباريات والتحكيم لتفادي تكرار ما حدث في النهائي، وستشمل هذه التعديلات كافة جوانب إدارة المباريات وتقنيات التحكيم المستخدمة".

وأضاف: "تطوير منظومة التحكيم الأفريقي سيكون من أولوياتنا، سواء من خلال رفع كفاءة الحكام أو تحسين استخدام تقنية الفيديو المساعد (VAR)".

وأكد موتسيبي إلتزام الاتحاد بقرار المحكمة الرياضية الدولية بشأن نهائي كأس أمم إفريقيا، موضحًا أنه لا توجد أي تعليقات إضافية على القضية، مشيرًا إلى تركيز كاف على التعاون ودعم جميع المنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

وأعلن باتريس موتسيبي،  عن توجه كاف لإجراء تعديلات واسعة على لوائح إدارة المباريات ومنظومة التحكيم، وذلك عقب الأزمة التي شهدها نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

كان الاتحاد الإفريقي قد قرر منح لقب كأس الأمم الأفريقية لمنتخب المغرب، بعد اعتبار منتخب السنغال منسحبًا واحتساب نتيجة المباراة لصالح المغرب بثلاثية نظيفة.

 وأوضح موتسيبي أن التعديلات المرتقبة ستشمل قوانين إدارة المباريات وآليات التحكيم، بهدف تجنب تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا، مؤكدًا أن تطوير التحكيم الإفريقي يأتي على رأس أولويات المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن العمل سيتواصل لتحسين مستوى الحكام، إلى جانب تعزيز استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» بشكل أكثر كفاءة داخل القارة.

وشدد رئيس كاف على احترام الاتحاد لقرارات المحكمة الرياضية الدولية، مؤكدًا عدم التعليق على القضية في الوقت الراهن.

وأكد أهمية التعاون بين جميع الاتحادات الإفريقية، مع التركيز على دعم المنتخبات المتأهلة للمشاركة في كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية

وكشف باتريس موتسيبي عن رغبته في استضافة كل دول القارة للأحداث القارية، مشيرا إلى أنه لم يتقدم أحد بملفات الاستضافة سوى المغرب.

وقال موتسيبي :“نريد منح شرف إستضافة البطولات لكل دول القارة لكن لا أحد يتقدم بملفات الاستضافة سوى المغرب”

وأوضح أن المغرب سيستضيف كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 عاما، وكأس أمم أفريقيا للسيدات في نفس التواريخ المحددة.

وتابع: المغرب يتقدم أحيانا وحده لإحتضان عدد من البطولات، سأزور السنغال والمغرب تأكيدا على التزامنا بالتعاون مع كافة اتحادات القارة.

وأكد باتريس موتسيبي، إن القرار النهائي بخصوص أزمة كأس أمم أفريقيا 2025 بقى في يد محكمة التحكيم الرياضي، وكاف” لن يضيف أي جديد في الملف حاليًا.

وأوضح موتسيبي أن المكتب التنفيذي اعتمد تعديلات جديدة في اللوائح، عشان يتفادى تكرار أزمات التحكيم اللي حصلت، خاصة بعد الجدل الكبير في نهائي البطولة اللي تم خلاله منح اللقب لـ المنتخب المغربي، وتقدم الاتحاد السنغالي بشكوى رسمية.

واعترف رئيس الكاف بوجود أزمات في التحكيم داخل القارة، مؤكد أن هناك أخطاء وتحيزات حصلت، لكن في شغل مشترك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لتطوير مستوى الحكام ورفع كفاءتهم بشكل احترافي.

وكشف عن إطلاق بطولة جديدة باسم دوري الأمم الأفريقي بنظام جغرافي، وهناك نية لزيادة عدد منتخبات كأس أمم أفريقيا لـ28 منتخب في النسخ القادمة، بجانب استضافة المغرب لبطولات مهمة الفترة المقبلة.

وأوضح موتسيبي أنه لم يكن علي علم بعقوبه منع جماهير الأهلي من حضور مباراة الترجي قائلا :“فوجئت بغياب جماهير الأهلي في مباراة الترجي ”

موتسيبي الكاف الاهلي الترجي

