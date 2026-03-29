فوجئت بغياب جماهير الأهلي.. تصريحات نارية لـ موتسيبي حول أزمة التحكيم وسحب اللقب من السنغال

أثار باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف الجدل بعدة تصريحات حاسمه اليوم بشان أزمة التحكيم الافريقي وسحب لقب بطولة كاس الامم الافريقية الاخيره ومنحها للمغرب

وأكد أن الاتحاد سيجري تعديلات مهمة على التحكيم وإدارة المباريات، بعد الجدل الذي أثير حول نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

كانت البطولة قد شهدت تتويج منتخب المغرب لكرة القدم باللقب بعد اعتبار السنغال لكرة القدم منسحبة وخسارتها بنتيجة 3-0.

وفي مؤتمر صحفي، قال موتسيبي: "نعمل على تعديل بعض لوائح إدارة المباريات والتحكيم لتفادي تكرار ما حدث في النهائي، وستشمل هذه التعديلات كافة جوانب إدارة المباريات وتقنيات التحكيم المستخدمة".

وأضاف: "تطوير منظومة التحكيم الأفريقي سيكون من أولوياتنا، سواء من خلال رفع كفاءة الحكام أو تحسين استخدام تقنية الفيديو المساعد (VAR)".

وأكد موتسيبي إلتزام الاتحاد بقرار المحكمة الرياضية الدولية بشأن نهائي كأس أمم إفريقيا، موضحًا أنه لا توجد أي تعليقات إضافية على القضية، مشيرًا إلى تركيز كاف على التعاون ودعم جميع المنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

وكشف باتريس موتسيبي عن رغبته في استضافة كل دول القارة للأحداث القارية، مشيرا إلى أنه لم يتقدم أحد بملفات الاستضافة سوى المغرب.

وقال موتسيبي :“نريد منح شرف إستضافة البطولات لكل دول القارة لكن لا أحد يتقدم بملفات الاستضافة سوى المغرب”

وأوضح أن المغرب سيستضيف كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 عاما، وكأس أمم أفريقيا للسيدات في نفس التواريخ المحددة.

وتابع: المغرب يتقدم أحيانا وحده لإحتضان عدد من البطولات، سأزور السنغال والمغرب تأكيدا على التزامنا بالتعاون مع كافة اتحادات القارة.

وأكد باتريس موتسيبي، إن القرار النهائي بخصوص أزمة كأس أمم أفريقيا 2025 بقى في يد محكمة التحكيم الرياضي، وكاف” لن يضيف أي جديد في الملف حاليًا.

وأوضح موتسيبي أن المكتب التنفيذي اعتمد تعديلات جديدة في اللوائح، عشان يتفادى تكرار أزمات التحكيم اللي حصلت، خاصة بعد الجدل الكبير في نهائي البطولة اللي تم خلاله منح اللقب لـ المنتخب المغربي، وتقدم الاتحاد السنغالي بشكوى رسمية.

واعترف رئيس الكاف بوجود أزمات في التحكيم داخل القارة، مؤكد أن هناك أخطاء وتحيزات حصلت، لكن في شغل مشترك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لتطوير مستوى الحكام ورفع كفاءتهم بشكل احترافي.

وكشف عن إطلاق بطولة جديدة باسم دوري الأمم الأفريقي بنظام جغرافي، وهناك نية لزيادة عدد منتخبات كأس أمم أفريقيا لـ28 منتخب في النسخ القادمة، بجانب استضافة المغرب لبطولات مهمة الفترة المقبلة.

وأوضح موتسيبي أنه لم يكن علي علم بعقوبه منع جماهير الأهلي من حضور مباراة الترجي قائلا :“فوجئت بغياب جماهير الأهلي في مباراة الترجي ”