لعنة الإصابة تنهي موسم نجم الهلال حمد اليامي

تأكد بشكل نهائي انتهاء موسم الظهير الأيمن لنادي الهلال السعودي، حمد اليامي، بعد تقارير طبية كشفت عن صعوبة لحاقه بمباريات الفريق المتبقية في الاستحقاقات المحلية والقارية لهذا الموسم.

وكشفت تقارير صحفية أن الإصابة التي تعرض لها اليامي في العاشر من فبراير الماضي أمام التعاون، أبعدته قسراً عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة، وبات من المستحيل تجهيزه طبياً وفنياً لما تبقى من عمر المسابقة، ليغيب بذلك عن “الأمتار الأخيرة” من صراع الألقاب.

يأتي هذا التأكيد في وقت يستعد فيه الهلال لخوض مواجهة مهمة أمام التعاون في الرابع من أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن للمحترفين.

ومن المفارقات أن المواجهة القادمة تأتي أمام الفريق نفسه الذي شهد إصابة اللاعب، مما يضع الجهاز الفني بقيادة “انزاغي” أمام تحدي إيجاد البديل الجاهز لتغطية هذا المركز الحساس في ظل الجدول المزدحم.

وبهذا الغياب، يطوي اليامي صفحته مع الفريق لهذا الموسم، ليبدأ رحلة علاجية وتأهيلية طويلة بهدف العودة بكامل جاهزيته مع انطلاقة الموسم الجديد.