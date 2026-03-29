معتمد جمال يعقد جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية، وشدد على أهمية المرحلة المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بمباريات مصيرية سواء في الدوري أو كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد على ضرورة مواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة لتحقيق الأهداف المطلوبة، وأعرب عن ثقته في قدرات اللاعبين على الظهور بأفضل صورة وتحقيق النتائج الإيجابية.

وشرح معتمد جمال بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، ومنح اللاعبين بعض التعليمات المتعلقة بأدوارهم في الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم 5 أبريل المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.