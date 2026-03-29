موتسيبي يحسم الجدل: أزمة “كان 2025” في يد التحكيم الدولي.. وتعديلات مرتقبة في قوانين الكاف

أكد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن القرار النهائي بخصوص أزمة كأس أمم إفريقيا 2025 بقى في إيد محكمة التحكيم الرياضي، مشيرًا إن “الكاف” مش هيضيف أي جديد في الملف ده حاليًا.

وأوضح موتسيبي إن المكتب التنفيذي اعتمد تعديلات جديدة في اللوائح، عشان يتفادى تكرار أزمات التحكيم اللي حصلت، خاصة بعد الجدل الكبير في نهائي البطولة اللي تم خلاله منح اللقب لـ المنتخب المغربي، واللي على إثره تقدم الاتحاد السنغالي بشكوى رسمية.

واعترف رئيس الكاف بوجود أزمات في التحكيم داخل القارة، مؤكد إن في أخطاء وتحيزات حصلت، لكن في شغل مشترك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لتطوير مستوى الحكام ورفع كفاءتهم بشكل احترافي.

وكشف كمان عن إطلاق بطولة جديدة باسم دوري الأمم الإفريقي بنظام جغرافي، وكمان نية زيادة عدد منتخبات كأس أمم إفريقيا لـ28 منتخب في النسخ الجاية، بجانب استضافة المغرب لبطولات مهمة الفترة المقبلة.