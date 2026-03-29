رسميا.. سامسون أدامو يتولى منصب الأمين العام للكاف خلفا لـ موسينجو أومبا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن تعيين النيجيري سامسون أدامو في منصب الأمين العام الجديد للاتحاد.

وأقر المكتب التنفيذي للكاف، الذي عقد اجتماعه اليوم في القاهرة، تعيين أدامو بعد أن كان يشغل سابقًا منصب رئيس إدارة المسابقات بالاتحاد الإفريقي.

ويحل أدامو بموجب هذا القرار محل الكونغولي فيرون موسينجو أومبا، الذي سبق أن تم تعيينه في المنصب عام 2021 ليخلف المغربي عبد المنعم باه.

ويمثل هذا التعيين خطوة جديدة في قيادة كاف، مع توقع أن يواصل أدامو تعزيز إدارة المسابقات والأنشطة التنظيمية للاتحاد على مستوى القارة الإفريقية.