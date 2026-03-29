أزمة لقب أمم أفريقيا 2025 تتصاعد.. السنغال تتهم الكاف وتحتفل في فرنسا.. والمغرب تسجل بالصوت والصورة فى ملف جديد للمحكمة

في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الكرة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة .. تحولت أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 إلى صراع مفتوح يتجاوز حدود الملعب بعدما فجر الاتحاد السنغالي لكرة القدم مفاجآت مدوية بشأن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسحب اللقب من " أسود التيرانجا " ومنحه إداريا إلى منتخب المغرب في مشهد يعكس أزمة عميقة في الثقة داخل المنظومة الكروية بالقارة.

التصريحات التي أدلى بها عبد الله سو الأمين العام للاتحاد السنغالي لم تكن مجرد رد فعل غاضب بل حملت اتهامات مباشرة بوجود قرار معد مسبقا وهو ما يضع مصداقية " الكاف " على المحك خاصة مع حديثه عن غياب العدالة وحرمان بلاده من فرصة الدفاع الحقيقي عن موقفها خلال جلسات الاستئناف في إشارة تعكس خللا إجرائيا قد يفتح الباب أمام تصعيد قانوني غير مسبوق.

وتكشف هذه الرواية إن صحت عن أزمة أعمق من مجرد قرار تحكيمي أو انضباطي إذ تتعلق بجوهر الحوكمة الرياضية في أفريقيا ومدى التزام المؤسسات بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وهي عناصر أساسية في أي منظومة رياضية حديثة.

من التتويج إلى السحب

بدأت الأزمة من أحداث نهائي الكان التي شهدت فوضى غير مسبوقة انتهت بانسحاب منتخب السنغال ثم عودته وإعلانه بطلًا قبل أن يتدخل الكاف لاحقًا ليقلب الطاولة ويمنح اللقب للمغرب بقرار إداري وهو ما خلق واقعًا غريبًا بوجود بطلين للبطولة أحدهما على الورق والآخر على الأرض.

هذا التناقض انفجر بشكل أكبر عندما قرر المنتخب السنغالي الاحتفال باللقب في ملعب فرنسا بالعاصمة باريس متحديًا القرار الرسمي في خطوة تحمل دلالات سياسية ورياضية وتعكس رفضًا واضحًا لشرعية القرار.

التصعيد المغربي

في المقابل لم يقف الجانب المغربي مكتوف الأيدي حيث تحركت جهات قانونية مغربية لتوثيق ما وصفته بالتجاوزات من خلال تعيين مفوض قضائي لرصد كل تفاصيل الاحتفالات السنغالية في باريس في خطوة تهدف إلى بناء ملف قانوني متكامل.

هذا التحرك يعكس إدراكًا مغربيًا بأن المعركة لم تعد رياضية فقط بل قانونية بامتياز خاصة مع التوجه نحو تصعيد الملف إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم سواء عبر لجنة الأخلاقيات أو لجنة الانضباط وهو ما قد يفتح الباب أمام عقوبات محتملة على الاتحاد السنغالي.

في ظل هذا المشهد المعقد تتجه الأنظار إلى محكمة التحكيم الرياضية التي أصبحت ساحة الحسم المحتملة بعدما تقدم الاتحاد السنغالي بطعن رسمي للاحتفاظ باللقب في وقت يسعى فيه المغرب لتثبيت القرار الإداري قانونيًا.

الصراع هنا لم يعد يتعلق بنتيجة مباراة بل بصراع سيادة قانونية بين قرار قاري وطعن دولي ما يجعل القضية مرشحة لأن تتحول إلى واحدة من أبرز السوابق القانونية في تاريخ الكرة الأفريقية.

الجماهير في قلب الأزمة

بعيدا عن أروقة الاتحادات ألقت الأزمة بظلالها على الجماهير خاصة بعد الأحكام القضائية التي صدرت في المغرب بحق عدد من المشجعين السنغاليين على خلفية أحداث النهائي وهو ما دفع مدرب المنتخب بابي ثياو لإعلان تضامنه الكامل معهم مؤكدًا استمرار الدعم حتى عودتهم إلى بلادهم.

هذه الزاوية الإنسانية تضيف بعدًا آخر للأزمة حيث لم تعد القضية مجرد صراع على لقب بل امتدت لتشمل تداعيات اجتماعية وإنسانية تزيد من تعقيد المشهد.

وتكمن المفارقة الأكبر في أن القارة الأفريقية أصبحت أمام سيناريو نادر بوجود لقب محل نزاع بين طرفين أحدهما يمتلك القرار الرسمي والآخر يمتلك شرعية الاحتفال والدعم الجماهيري.

حتى الآن لا يبدو أن الأزمة تقترب من نهايتها في ظل تمسك كل طرف بموقفه وتصاعد الإجراءات القانونية ما يجعل كان 2025 بطولة لم تنتهي فعليًا رغم إسدال الستار عليها.

وبين قرارات المكاتب واحتفالات الملاعب يبقى اللقب معلقًا في انتظار كلمة الفصل من العدالة الرياضية الدولية التي وحدها ستحدد من هو البطل الحقيقي ومن يكتب اسمه في سجلات التاريخ.

نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 الاتحاد السنغالي لكرة القدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منتخب المغرب أسود التيرانجا الكاف منتخب السنغال

