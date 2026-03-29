اجتماع حاسم للكاف لمناقشة أزمة نهائي 2025 وتحديد ملامح أمم إفريقيا 2027

انطلق اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» في أحد فنادق الجيزة، برئاسة باتريس موتسيبي، لبحث عدد من الملفات المهمة على الساحة الكروية الإفريقية، في مقدمتها أزمة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 بين المغرب والسنغال.

وبحسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن مصادرها، يناقش كاف خلال الاجتماع قرار لجنة الاستئناف بشأن المباراة النهائية، إلى جانب الشكوى التي تقدم بها الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى المحكمة الرياضية الدولية.

كما يتضمن جدول الأعمال استعراض تقرير الأمين العام للكاف، والذي يشمل المواعيد المقترحة لنهائيات بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2025-2026، بالإضافة إلى اعتماد توقيت إقامة مباراة السوبر الإفريقي، والمقرر لها أكتوبر المقبل.

وسيتطرق الاجتماع أيضًا إلى موقف البطولات المنتظر تنظيمها خلال العام الجاري، وعلى رأسها كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا، المقررة في شهري أبريل ومايو دون تحديد الدولة المستضيفة حتى الآن، إلى جانب حسم الوضع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات، المؤجلة إلى يوليو المقبل في المغرب.

ومن المنتظر كذلك مناقشة الموعد المقترح لانطلاق كأس الأمم الإفريقية 2027، التي تستضيفها كل من تنزانيا وكينيا وأوغندا، بالإضافة إلى تحديد مواعيد التصفيات الخاصة بها، وبرنامج مسابقات الكاف خلال الفترة من 2026 وحتى 2029.

ويختتم الاجتماع بمناقشة طلبات استضافة النسخ المقبلة من بطولات الكاف، خاصة كأس الأمم الإفريقية بدءًا من نسخة 2028، إلى جانب بطولات الفئات السنية تحت 17 و20 و23 عامًا، وكذلك النظام الجديد لبطولة دوري الأمم الإفريقية، المزمع انطلاقها في عام 2029.