كشفت تقارير الصحف الإسبانية عن نفاد تذاكر مباراة منتخب مصر ضد إسبانيا الودية ضمن استعدادات المنتخبين لمنافسات بطولة كأس العالم.

وحسب التقارير الصحفية فإن تذاكر لقاء إسبانيا ومصر بملعب إسبانيول يوم الثلاثاء قد أنتهت وسيمتلئ الملعب بالجماهير.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد إسبانيا

يخوض منتخب مصر ودية جديدة مساء الثلاثاء المقبل استعدادًا للمونديال، بملاقاة منتخب إسبانيا فى إقليم كتالونيا.

وتُقام المباراة الثلاثاء 31 مارس 2026، على ملعب آر سي دي إي، معقل نادي إسبانيول في مدينة برشلونة، وذلك فى تمام الـ9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وأسبانيا

وتذاع مباراة منتخب مصر مع نظيره الإسبانى على قناة أون سبورت 1، بعد الإعلان عن حصولها على حقوق نقل المباراة.