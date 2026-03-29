دونجا: منتخب مصر تفوق بوضوح على السعودية وقدم مباراة قوية

أشاد تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، بأداء منتخب مصر خلال مواجهته الودية أمام منتخب السعودية، مؤكدًا تفوق الفراعنة بشكل واضح طوال المباراة.



وقال دونجا، في تصريحات ببرنامج "ستاد المحور"، إن نظام الاحتراف في الدوري السعودي قد يكون له تأثير سلبي على مستوى المنتخب الأول، وهو ما قد ينعكس على الأداء الجماعي للفريق.



وأضاف أن منتخب مصر قدم مباراة قوية وفرض سيطرته منذ البداية وحتى النهاية، مشيدًا بأداء المدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أنه قاد واحدة من أفضل مباريات الفراعنة أمام المنتخب السعودي.

وأشار إلى مفاجأته من تراجع مستوى المنتخب السعودي خلال اللقاء، مقارنة بالإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها لاعبوه.