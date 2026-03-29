كهربا يداعب جمهوره بعد قرار غلق المحلات .. شاهد

داعب محمود كهربا، لاعب نادي إنبي، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

محمود الكهربا

وظهر كهربا مرتدي الملابس السعودي، معلقاً:"القهوة هتقفل الساعه 9 يوميا الرجالة في البيت،اعمليلي شاي اعمليلي كيكة تلعبي عشرة طاولة علي الدهب بتاعك ...".

وحرص مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي على تكريم وزير الشباب والرياضة الكابتن جوهر نبيل، والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، حيث قام بمنحهم دروع نادي إنبي، وذلك على هامش حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامه النادي.

وجاء هذا التكريم تقديرًا لدورهم الكبير في دعم وتطوير المنظومة الرياضية، ومساندتهم المستمرة للأندية والرياضة المصرية.

ويؤكد نادي إنبي اعتزازه بهذا الدعم، الذي يعكس حرصًا مشتركًا على النهوض بالرياضة وتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.