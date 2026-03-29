وزير الرياضة يهنئ جوري رمضان بذهبية بطولة العالم للووشو كونغ فو

هنأ وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل ، اللاعبة جوري رمضان، بعد نجاحها في حصد الميدالية الذهبية ببطولة العالم للووشو كونغ فو، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الإنجازات تعكس حجم التطور الذي تشهده الرياضة المصرية، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي قدمه أبطال مصر، ومؤكدًا استمرار دعمهم لتحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية.

وجاء تتويج جوري رمضان بعد أداء قوي ومميز، واصلت خلاله تألقها مع منتخب مصر، لتؤكد تفوقها في واحدة من أقوى البطولات الدولية، وتحصد المركز الأول عن جدارة واستحقاق، رافعة علم مصر في المحفل العالمي.

كما حقق عمار حسن، لاعب المنتخب المصري للووشو كونغ فو، إنجازًا مميزًا بحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية خلال منافسات البطولة، التي تُقام خلال الفترة من 25 إلى 31 مارس 2026 بمدينة تيانجين بالصين، بمشاركة 78 دولة بإجمالي 666 لاعبًا ولاعبة.

وجاءت الميدالية البرونزية لعمار حسن في أسلوب “سيف التايجي”، وسط منافسة قوية مع 11 لاعبًا، معظمهم من مدارس شرق آسيا صاحبة التاريخ الكبير في اللعبة، ليؤكد اللاعب قدرته على المنافسة على المستوى العالمي.

