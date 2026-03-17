وزير الشباب والرياضة يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع هيئة تنمية الصعيد

بحث وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، سبل تكثيف التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة، وذلك خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي اللقاء في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تنمية متكاملة بمحافظات الصعيد، من خلال تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات المعنية.

وتناول اللقاء مناقشة آليات تعزيز التعاون في تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التنموية التي تستهدف دعم شباب محافظات الصعيد، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير عدد من المنشآت الشبابية والرياضية وبعدد من محافظات الصعيد.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على توسيع قاعدة التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة في محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود لدعم المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية الشبابية والرياضية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب.

وأشار جوهر نبيل إلى أن هذا التعاون يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا بالغاً بتنمية محافظات الصعيد، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة التنموية وتوفير فرص متكافئة لكافة الشباب، من خلال دعم المشروعات القومية وتعزيز الاستثمارات، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة.