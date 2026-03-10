قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: نشهد ظرفاً استثنائياً.. وإجراءات عاجلة لترشيد الإنفاق العام
الدفاعات الجوية السعودية تواصل اعتراض وتدمير المسيرات المخترقة للمجال الجوي
في اتصال هاتفي.. وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يبحثان التصعيد الحاد بمنطقة غرب آسيا
تعرف على موعد انخفاض سعر البنزين
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
رياضة

وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات مصر لاستضافة الملتقى الأفريقي الأول لمكافحة المنشطات

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

عقد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، لقاء عبر الفيديو كونفرانس، مع المدير الإقليمي وممثل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا - WADA) في إفريقيا، رودني سويجلر، بحضور رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، الدكتور حازم خميس، والمدير التنفيذي للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، إيمان جمعة، وذلك لمناقشة ومتابعة إستعدادات مصر لاستضافة "الملتقي الأفريقي الأول لمكافحة المنشطات" والذي من المقرر انعقاده في إبريل المقبل.

أكد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، أن الدولة المصرية تولي ملف مكافحة المنشطات أهمية كبيرة في إطار حرصها على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في الرياضة، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لـ”الملتقى الأفريقي الأول لمكافحة المنشطات” تعكس ثقة المؤسسات الرياضية الدولية في قدرات مصر التنظيمية وخبراتها المتراكمة في استضافة الفعاليات القارية والدولية.

وأوضح الوزير أن هذا الملتقى يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وتبادل الخبرات في مجالات التوعية والرقابة والتشريعات المرتبطة بمكافحة المنشطات، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الرياضي بالقارة الأفريقية، مشددًا على أن وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، تعمل على توفير كافة سبل الدعم لإنجاح هذا الحدث بما يحقق أهدافه في نشر ثقافة الرياضة النظيفة بين الرياضيين في مختلف الدول الأفريقية.

من جانبه، تقدم المدير الإقليمي وممثل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في أفريقيا، رودني سويجلر، بالتهنئة إلى وزير الشباب والرياضة على توليه منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق في قيادة قطاع الشباب والرياضة خلال المرحلة المقبلة.

كما نقل تحيات رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA)، معربًا عن تطلعه إلى عقد لقاء ثنائي مع وزير الشباب والرياضة في الفترة المقبلة، لمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين الوكالة الدولية والجهات المعنية في مصر.

مشيداً بالجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة المنشطات، والتعاون مع الدول الأفريقية وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم منظومة الرياضة النظيفة في القارة الأفريقية.

