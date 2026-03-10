قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشباب والرياضة يزور مشروع "الهدف" بأكتوبر ويلتقي رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

وزير الرياضة - هاني أبو ريدة
وزير الرياضة - هاني أبو ريدة
عبدالله هشام

قام جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة بزيارة مركز المنتخبات القومية " مشروع الهدف " باكتوبر ، وكان في استقباله المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة.

واصطحب أبو ريدة وزير الشباب والرياضة بجولة داخل اروقة " مشروع الهدف " اعقبها عقد جلسة ودية مع اعضاء مجلس ادارة الاتحاد .


وخلال اللقاء أوضح وزير الشباب والرياضة أن هدفنا في جميع الألعاب بصفة عامة وبصفة خاصة كرة القدم إنجاح المنظومة والتجربة وهو ما يجعلنا نتعاون لتحقيق الهدف ، خاصة وأن كرة  القدم تمثل إكسير الحياة للشعوب باعتبارها اللعبة الأكثر شهرة وشعبية علي مستوي العالم.

وشدد جوهر نبيل علي أننا نقف علي مسافة واحدة بين الجميع وسنتعاون وندعم  الاتحاد المصري لكرة القدم للوصول للهدف المنشود للجميع لتحقيق النجاح لمنظومة كرة القدم المصرية .

وأشاد وزير الشباب والرياضة بوجود العديد من المصريين في المناصب الدولية  والقارية علي المستوي الرياضي وهو ما يمثل لمصر قوة كبيرة تعبر وتبرهن  عن دعم القيادة السياسية والدولة المصرية لأبنائها.

ورحب  المهندس هاني أبو ريدة بتواجد وزير الرياضة اليوم  بمشروع الهدف 
مؤكداً  رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم علي التعامل داخل الاتحاد بروح الفريق وهو ما يصب في مصلحة المنتخبات المصرية وهو الهدف الأساسي للاتحاد من اجل إسعاد جماهير كرة القدم المصرية.

وعلي هامش الزيارة التقي  وزير الشباب والرياضة بلاعبي منتخب 2009  والجهاز الفني والإداري والطبي للفريق  بقيادة الكابتن حسين عبد اللطيف .

وأعرب عن سعادته في تواجده في مشروع الهدف والذي يمثل اضافة قوية بما يمتلكه من إمكانيات لاستضافة كبري المنتخبات ومعسكراتهم .

وشدد جوهر علي دعم الدولة الكامل لمنتخب 2009 والذي يستعد  للسفر الي ليبيا يوم 21  من الشهر الجاري لخوض تصفيات  شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية .

زيت الروزمارى لنمو شعرك وكيفيه استخدامه
فولفو EX60 2027
علامة في جسمك تظهر صباحًا قد تكشف مشكلة صحية
منظومة الدفع الإلكترونية
