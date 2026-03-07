وزير الرياضة : مراكز الشباب أصبحت خدمة مجتمعية متكاملة للأجيال

تفقد وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، واللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد بالمحافظة، وذلك في إطار الجولة الميدانية التي يجريها الوزير بعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة لمتابعة مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للشباب، والاطلاع على إمكانات البنية التحتية الرياضية بمراكز الشباب.

تفقد الوزير والمحافظ، مركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي، والمخيم الكشفي الدائم لمجموعات القدس الكشفية، وتدريبات لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وملعب كرة القدم، ومجموعة من الأنشطة الفنية لذوي الهمم والقدرات، وقاعة المؤتمرات والاجتماعات.

كما قاما وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسماعيلية، بزيارة ميدانية الي الصالة المغطاة وحمام السباحة بحي الشيخ زايد، حيث تابعا مستوى التجهيزات والإمكانات الفنية المتوفرة، في إطار حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مراكز الشباب أصبحت مراكز خدمة مجتمعية متكاملة تقدم برامج رياضية وثقافية وتنموية للشباب، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير هذه المراكز ورفع كفاءتها بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية واستثمار طاقات الشباب.

من جانبه، أكد اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية أن مراكز الشباب تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ البرامج والأنشطة التي تستهدف الشباب، مشيراً إلى حرص المحافظة على دعم جهود وزارة الشباب والرياضة في تطوير تلك المراكز وتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الرياضية.