طريقة عمل أم علي بالجلاش.. طعم لا يقاوم

تُعد أم علي بالجلاش من أشهر الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثيرون، خاصة في المناسبات والعزائم، حيث تجمع بين المذاق الغني وسهولة التحضير.

وقدم الشيف محمد حامد طريقة بسيطة لتحضير طاجن أم علي باستخدام الجلاش المحمص مع الحليب والقشطة والمكسرات، لتحصلي على حلوى لذيذة بوجه ذهبي مقرمش ونكهة مميزة.

طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش

مكونات أم علي بالجلاش:

لفة جلاش (يفضل أن تكون جافة أو محمصة).

كيلو حليب.

كوب قشطة بلدي أو كريمة لباني.

نصف كوب سكر أو حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرتان من السمنة السايحة.

مكسرات مشكلة (جوز هند، زبيب، فول سوداني، فستق).

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة عمل أم علي بالجلاش:

ـ قومي بتكسير أوراق الجلاش إلى قطع متوسطة الحجم، ثم ضعيها في صينية مع السمنة السايحة وادخليها الفرن حتى تتحمص ويصبح لونها ذهبياً.

ـ ضعي الحليب على النار مع السكر والفانيليا وقلّبي جيداً حتى يغلي.

ـ ضعي الجلاش المحمص في طاجن فخار، ثم أضيفي المكسرات المشكلة وجوز الهند والزبيب.

ـ اسكبي الحليب المغلي فوق خليط الجلاش والمكسرات حتى يتشرب جيداً.

ـ وزعي القشطة البلدي أو الكريمة على سطح الطاجن.

ـ أدخلي الطاجن تحت شواية الفرن لمدة حوالي 10 دقائق حتى يأخذ الوجه لوناً ذهبياً شهياً.

طريقة تقديم أم علي بالجلاش

ويُفضل تقديم طاجن أم علي ساخناً مباشرة بعد خروجه من الفرن، ويمكن تزيينه بالمزيد من المكسرات أو جوز الهند المبشور حسب الرغبة