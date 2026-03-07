قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخلاء مبان في دبي مارينا بعد سقوط شظايا اعتراض جوي على برج سكني
تشيلسي يتخطى عقبة ريكسام بصعوبة ويصعد إلى ربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
في غياب رونالدو ومشاركة حجازي .. النصر يهزم نيوم في الوقت القاتل
بعد إخلاء سبيلها | سوزي الأردنية : سيبوني في حالي.. خسرت كل حاجة
الإمارات لحمها مر .. أحمد موسى يشيد برسالة بن زايد
أحمد موسى عن مشاركته في حفل إفطار أسر شهداء الجيش والشرطة: فخور جدا
اعتنق الإسلام .. الغيطي يعلن مفاجأة عن زوج ابنته مي
ضربات إيران .. أحمد موسى : لازم ردع أي حد ينشر بيانات أو فيديو مفبرك
البدوى‮ ‬: لا ‬بديل‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬دعوة‭ ‬‬الرئيس‭ ‬السيسى‮‬‭ ‬بتأسيس‭ ‬جيش‭ ‬عربى‭ ‬موحد .. صور
لاريجاني: فشل مخطط أمريكي - إسرائيلي لتقسيم إيران وإشعال الفوضى
أحمد موسى: حان الوقت لوقوف العالم العربي على قلب رجل واحد في وجه مخططات أمريكا وإسرائيل وإيران
إنبي يتقدم على كهرباء الإسماعيلية بالشوط الأول بالدوري
بالصور

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. طعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
آية التيجي

تُعد أم علي بالجلاش من أشهر الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثيرون، خاصة في المناسبات والعزائم، حيث تجمع بين المذاق الغني وسهولة التحضير.

وقدم الشيف محمد حامد طريقة بسيطة لتحضير طاجن أم علي باستخدام الجلاش المحمص مع الحليب والقشطة والمكسرات، لتحصلي على حلوى لذيذة بوجه ذهبي مقرمش ونكهة مميزة.

طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش

طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش

مكونات أم علي بالجلاش:
لفة جلاش (يفضل أن تكون جافة أو محمصة).
كيلو حليب.
كوب قشطة بلدي أو كريمة لباني.
نصف كوب سكر أو حسب الرغبة.
ملعقتان كبيرتان من السمنة السايحة.
مكسرات مشكلة (جوز هند، زبيب، فول سوداني، فستق).
ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش

طريقة عمل أم علي بالجلاش:
ـ قومي بتكسير أوراق الجلاش إلى قطع متوسطة الحجم، ثم ضعيها في صينية مع السمنة السايحة وادخليها الفرن حتى تتحمص ويصبح لونها ذهبياً.

ـ ضعي الحليب على النار مع السكر والفانيليا وقلّبي جيداً حتى يغلي.

ـ ضعي الجلاش المحمص في طاجن فخار، ثم أضيفي المكسرات المشكلة وجوز الهند والزبيب.

طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش

ـ اسكبي الحليب المغلي فوق خليط الجلاش والمكسرات حتى يتشرب جيداً.

ـ وزعي القشطة البلدي أو الكريمة على سطح الطاجن.

ـ أدخلي الطاجن تحت شواية الفرن لمدة حوالي 10 دقائق حتى يأخذ الوجه لوناً ذهبياً شهياً.

طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش

طريقة تقديم أم علي بالجلاش

ويُفضل تقديم طاجن أم علي ساخناً مباشرة بعد خروجه من الفرن، ويمكن تزيينه بالمزيد من المكسرات أو جوز الهند المبشور حسب الرغبة

