التمر باللبن في رمضان .. فئات ممنوعة من تناوله

يُعد التمر مع اللبن من أشهر الوجبات التقليدية التي يتناولها الصائمون عند الإفطار في شهر رمضان، إذ توفر طاقة سريعة وتعويضاً للعناصر الغذائية بعد ساعات الصيام.

التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع

خبراء التغذية يحذرون من أن هذه التركيبة ليست مناسبة للجميع، وقد تشكل خطراً على بعض الفئات الصحية.

ويشير المتخصصون إلى أن مزيج التمر واللبن غني بالطاقة والكالسيوم والبروتين، ما يجعله خياراً جيداً لتعويض الجسم. إلا أن ارتفاع السعرات والسكر الطبيعي في التمر قد يسبب مشكلات صحية لدى بعض الأشخاص.

الفئات التي يُنصح بتجنب أو تقليل تناول التمر مع اللبن

وفقاً لخبراء التغذية، هناك مجموعات يجب أن تتعامل بحذر مع هذه الوجبة، خاصة في رمضان:

ـ مرضى السكري غير المسيطر عليه: يحتوي التمر على سكريات طبيعية قد ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة عند الإفراط في تناوله.

ـ الأشخاص الراغبون في خسارة الوزن: مزيج التمر مع اللبن غني بالسعرات، ما قد يعرقل جهود إنقاص الوزن إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

ـ من يعانون من مشكلات هضمية (مثل القولون العصبي أو سوء امتصاص الفركتوز): التمر يحتوي على ألياف وسكريات قد تسبب الانتفاخ وآلام المعدة.

ـ مرضى حساسية الألبان أو اللاكتوز: اللبن قد يسبب أعراضاً هضمية لدى الأشخاص المصابين بعدم تحمل اللاكتوز.

ـ مرضى الكلى: ارتفاع نسبة البوتاسيوم في التمر يستدعي استشارة الطبيب قبل تناوله بكميات كبيرة.

ـ مرضى فقر الدم: الكالسيوم الموجود في اللبن قد يعيق امتصاص الحديد الموجود في التمر، ما يقلل فائدة الوجبة في علاج الأنيميا.

ـ مرضى الربو: في حالات نادرة قد يلاحظ البعض أن هذه الوجبة تحفز أعراض الربو.

نصائح لتناول التمر واللبن بطريقة صحية في رمضان

ـ يفضل تناول التمر واللبن بفاصل زمني (ساعة إلى ساعتين) لتقليل تأثير الكالسيوم على امتصاص الحديد.

ـ عدم الإفراط في تناول التمر، خاصة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع السكر.

ـ اختيار لبن قليل الدسم لتقليل السعرات.

ـ استشارة الطبيب في حال وجود أمراض مزمنة.