تتحمل طباعي العصبية.. كريم فهمي: مراتي دانيا شريكتي في الأمان وصديقتي الوحيدة

كشف الفنان كريم فهمي، عن جانب من حياته الشخصية، هو أن زوجته دانيا مرت بالكثير من المواقف الصعبة، قائلًا: “هي بالنسبة لي أكتر حد للأمان، فهي زوجتي وصديقتي الوحيدة التي أبوح لها بكل شيء، وتتحمل طباعي العصبية”.

وأضاف: "أنا عصبي جدًا في شغلي، وأحيانًا في البيت، ودانيّا بتتحملني وتحاول تساعدني أتصرف بشكل أفضل".

وتحدث كريم فهمي، خلال حواره ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على النهار، عن أهمية الأمان في حياته الأسرية، قائلاً: "فاقد الشيء يعطيه، وأنا دايمًا بحاول أعوض أي نقص في حياتي لبناتي، وعايزهم يحسوا بالأمان ويكونوا فخورين بيا، مش بمسألة إني ممثل، لكن بتصرفاتي وحب الناس ليّ".

وكشف عن صعوبات الدراسة تحت ضغط كبير في فترة الثانوية العامة، قائلًا: "كنت بقعد أذاكر حوالي 16 ساعة يوميًا رغم صعوبة التركيز، وعمتي أميمة كانت داعمة جدًا".

وتطرق كريم فهمي، إلى حياته الأسرية مع أولاده وأبناء أخواته، مشيرًا إلى أنه يربيهم ويشاركهم حياته اليومية، قائلاً: "أنا بحبهم ومعايا طول الوقت، وبينزلوا معايا التصوير والتمارين، وهم شايفيني مثل أعلى".

وأكد أن دوره كأب، أو عم، أو خال، يعتبر مسؤولية مهمة يسعى لأدائها بإخلاص.

وشدد كريم فهمي على أهمية ارتباط العائلة وفكرة القرب، قائلاً: "عايز بناتي يحسوا دايمًا بالارتباط بالبيت والعيلة، عشان يحسوا بالأمان، وده شيء أساسي في حياتي".

