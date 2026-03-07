أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على الاتحاد واستمرار تصدره للدوري

علق الإعلامي خالد الغندور على فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مبروك يا زملكاوية، الزمالك يؤكد تربعه ع قمة الدوري المصري بعد الفوز على الاتحاد 1-0 في مباراة مثيرة شهدت تألق لحراس المرمى جنش والمهدي”.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي بعد الفوز على الاتحاد السكندري

تقام مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي في تمام الساعة 9.30 من مساء يوم الأربعاء المقبل، في آخر مباراة للفريق في المسابقة، قبل الإعلان عن نتائج قرعة الدور النهائي من البطولة.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري وذلك بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبراميدز اللذان يملكان 40 نقطة ويتنافسان على المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف.