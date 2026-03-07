بسبب طائرة مسيرة .. العراق: وقوع حادث في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية

أفادت خلية الإعلام الأمني بالعراق بوقوع حادث عرضي في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية؛ نتيجة تصدي الدفاعات الجوية لطائرة مسيرة.

وفي وقت سابق، أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة، ترأس خلالها اجتماعا ضم قادة الأجهزة والتشكيلات العسكرية والأمنية، بحضور وزير الداخلية، ورئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، وسكرتير القائد العام للقوات المسلحة.

واطلع السوداني على إيجاز شامل حول الوضع الأمني في مختلف المحافظات، في ظل التطورات الراهنة، والناجمة عن استمرار العمليات العسكرية وتداعياتها على العراق، فضلاً عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي والدولي.

وشدد القائد العام للقوات المسلحة على عدم التهاون مع أي محاولة تسعى إلى زج العراق في الحرب، وكل ما يسهم في تهديد استقراره، مؤكداً أن القوات المسلحة ستواصل العمل على تعزيز الأمن الوطني، والحفاظ على المصالح العليا للبلاد.

كما زار مركز السيطرة في قيادة العمليات المشتركة، وأكد - مخاطباً قادة الأجهزة الأمنية - على أن مسؤوليتهم الشرعية والقانونية تقتضي وضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار، والالتزام بفرض القانون بأعلى جهوزية، وعدم السماح لأي جهة بمحاولة جر البلاد إلى الصراع وتهديد الاستقرار.

وأمر القائد العام للقوات المسلحة بمحاسبة أي جهة أو عنصر أمني يثبت تقصيره في أداء الواجب، خلال هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العراق وعموم المنطقة، وضرورة بذل كل الجهود للحفاظ على أمن البلاد وصون مصالح الشعب، وفي هذا الصدد أمر بإعفاء مسؤولي الأجهزة الاستخبارية كافة في قاطع عمليات سهل نينوى.