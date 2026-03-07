قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

المهدي سليمان رجل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

المهدي سليمان
المهدي سليمان
رباب الهواري

حقق فريق الزمالك فوزا مهما على الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأقيم اللقاء على أرضية استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري كبير دعم الفريق الأبيض طوال أحداث المباراة.

وقدم الزمالك مباراة قوية من الناحية التنظيمية، حيث نجح في فرض سيطرته على مجريات اللقاء في العديد من الفترات، بينما حاول الاتحاد السكندري العودة في النتيجة وتهديد مرمى الزمالك بأكثر من فرصة.

ناصر منسي يسجل هدف المباراة الوحيد

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح الزمالك عن طريق المهاجم ناصر منسي، الذي نجح في تسجيل هدف رائع برأسية متقنة داخل منطقة الجزاء.

وجاء الهدف بعد عرضية مميزة من أحمد فتوح، استغلها منسي بشكل مثالي وأسكن الكرة داخل شباك الاتحاد السكندري، مانحًا فريقه ثلاث نقاط غالية في سباق المنافسة على لقب الدوري.

هذا الهدف منح الزمالك الأفضلية طوال اللقاء، حيث حافظ الفريق على تقدمه حتى صافرة النهاية، رغم المحاولات المتكررة من جانب لاعبي الاتحاد لإدراك التعادل.

المهدي سليمان يتألق ويحصد جائزة رجل المباراة

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة حصول حارس مرمى الزمالك المهدي سليمان على جائزة رجل المباراة، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال اللقاء.

وظهر الحارس بمستوى رائع، حيث نجح في التصدي لأكثر من فرصة خطيرة لصالح الاتحاد السكندري، كما تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه طوال المباراة، ليكون أحد أبرز أسباب فوز فريقه.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

وبهذا الانتصار رفع الزمالك رصيده إلى 43 نقطة، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، مواصلًا صراعه القوي على اللقب هذا الموسم.

في المقابل، تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 20 نقطة، ليبقى في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب، ويواصل معاناته في المسابقة خلال الفترة الأخيرة.

