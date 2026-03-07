قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب الاتحاد السكندري: كنا الأفضل أمام الزمالك.. ولا نستحق الخسارة

رباب الهواري

تحدث تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن خسارة فريقه أمام الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن فريقه قدم أداءً قويًا رغم الهزيمة.

تهنئة للزمالك بعد المباراة

استهل تامر مصطفى حديثه في المؤتمر الصحفي بتوجيه التهنئة لنادي الزمالك بعد تحقيق الفوز في اللقاء، معبرًا في الوقت نفسه عن حزنه لخسارة الاتحاد السكندري. 

وقال إن فريقه قدم مباراة كبيرة، وكان قريبًا من تحقيق نتيجة إيجابية، إلا أن التوفيق لم يكن حليف اللاعبين في بعض اللحظات الحاسمة.

الاتحاد كان الأفضل في المباراة

وأشار المدير الفني إلى أن الاتحاد السكندري كان الطرف الأفضل في معظم فترات اللقاء، موضحًا أن فريقه سيطر على مجريات اللعب وصنع أكثر من فرصة خطيرة. 

وأضاف أن الفريق قدم أداءً جيدًا للغاية، لكن بعض الأخطاء الفردية كلفت الفريق النتيجة في النهاية.

رفض الحديث عن التحكيم

وأكد تامر مصطفى أنه لا يرغب في الحديث عن التحكيم أو الدخول في جدل حول القرارات التحكيمية خلال المباراة، خاصة في ظل ما وصفه بالأحداث التي شهدتها مباريات الاتحاد السكندري مؤخرًا، مشددا على أن تركيزه ينصب فقط على أداء الفريق داخل الملعب.

إهدار الفرص منح الزمالك الفوز

وأوضح مدرب الاتحاد أن فريقه قدم “هدايا” للزمالك خلال المباراة، وهو ما استغله المنافس ليحسم اللقاء لصالحه. وأضاف أن الاتحاد كان الأقرب للفوز بالنظر إلى الأداء والسيطرة، لكنه لم يتمكن من ترجمة الفرص إلى أهداف، وهو ما تسبب في خسارة المباراة.

جماهير الزمالك ليست سبب الهزيمة

وعن تأثير حضور جماهير الزمالك في المباراة، أكد تامر مصطفى أن لاعبي الاتحاد السكندري يمتلكون الخبرة الكافية للعب تحت أي ضغط جماهيري. 

وأضاف أن الفريق خاض المباراة بشكل جيد ولم يتأثر بالأجواء في المدرجات، مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا أداءً قويًا لكنهم خسروا المباراة بسبب أخطاء بسيطة أهدت المنافس هدف الفوز.

