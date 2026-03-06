الزمالك يواجه الاتحاد السكندري في اختبار قوي بالدوري المصري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مهمة مساء اليوم الجمعة أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على صدارة جدول الترتيب.



الزمالك يبحث عن مواصلة الانتصارات



يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما قدم سلسلة من العروض القوية في الفترة الأخيرة، ويأمل في تحقيق فوز جديد يعزز موقعه في صدارة الدوري ويقربه خطوة إضافية من المنافسة على اللقب هذا الموسم. كما يسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب معتمد جمال إلى مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق تحت قيادته، والتي ساهمت في عودة الزمالك إلى طريق الانتصارات محليًا.

ويعتمد الزمالك على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والعناصر الشابة التي ظهرت بشكل مميز خلال المباريات الماضية، حيث يطمح الفريق في حصد النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على فارق النقاط مع أقرب المنافسين في جدول الترتيب.



موقف الزمالك في جدول الدوري



يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة جمعها من 18 مباراة خاضها حتى الآن في المسابقة. ونجح الفريق في تحقيق الفوز خلال 12 مباراة، بينما تعادل في 4 مواجهات، وتلقى الهزيمة في مباراتين فقط، وهو ما يعكس الاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق خلال الموسم الحالي.



الاتحاد السكندري يسعى لتحسين نتائجه



في المقابل، يدخل فريق الاتحاد السكندري المباراة وهو يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة جمعها من 19 مباراة. وحقق الفريق الفوز في 6 مباريات وتعادل في مواجهتين، بينما تلقى 11 هزيمة، الأمر الذي يجعله في حاجة ماسة لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقفه في جدول الترتيب والابتعاد عن مناطق الخطر.



موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري



تنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



القناة الناقلة للمباراة



ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة ON Sport، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، حيث تقدم القناة تغطية خاصة للمباراة تتضمن استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.