جيش الاحتلال يعلن تنفيذ 26 غارة في الضاحية الجنوبية ببيروت
دوي صفارات الإنذار في الجولان المحتل
تصدعات وشروخ.. انهيار بلكونة منزل بكفر الزيات وإصابة 3 أشخاص
النقل توسع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في المترو والقطار الكهربائي| فيديو
تنفذ قبل منتصف الشهر.. مقترح برلماني عاجل لتقديم باقات إنترنت بلا حدود
تبعات الحرب.. دول الخليج تعيد تقييم عقود استثمارتها في أمريكا وأوروبا
الطقس اليوم.. أجواء مستقرة نسبيا وأمطار غير مؤثرة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري
بتكلفة 24 مليون جنيه.. "التنمية المحلية" تعلن التشغيل التجريبي لمجزر بني أحمد بالمنيا
الولايات المتحدة تخلي سفارتها في الكويت بعد هجمات إيرانية
الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر
القواعد الأجنبية توسع دائرة الحرب.. استخدام الأراضي العسكرية يفتح الباب لحرب عالمية
رياضة

الزمالك يواجه الاتحاد السكندري في اختبار قوي بالدوري المصري

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مهمة مساء اليوم الجمعة أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على صدارة جدول الترتيب.


الزمالك يبحث عن مواصلة الانتصارات


يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما قدم سلسلة من العروض القوية في الفترة الأخيرة، ويأمل في تحقيق فوز جديد يعزز موقعه في صدارة الدوري ويقربه خطوة إضافية من المنافسة على اللقب هذا الموسم. كما يسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب معتمد جمال إلى مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق تحت قيادته، والتي ساهمت في عودة الزمالك إلى طريق الانتصارات محليًا.

ويعتمد الزمالك على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والعناصر الشابة التي ظهرت بشكل مميز خلال المباريات الماضية، حيث يطمح الفريق في حصد النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على فارق النقاط مع أقرب المنافسين في جدول الترتيب.


موقف الزمالك في جدول الدوري


يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة جمعها من 18 مباراة خاضها حتى الآن في المسابقة. ونجح الفريق في تحقيق الفوز خلال 12 مباراة، بينما تعادل في 4 مواجهات، وتلقى الهزيمة في مباراتين فقط، وهو ما يعكس الاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق خلال الموسم الحالي.


الاتحاد السكندري يسعى لتحسين نتائجه


في المقابل، يدخل فريق الاتحاد السكندري المباراة وهو يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة جمعها من 19 مباراة. وحقق الفريق الفوز في 6 مباريات وتعادل في مواجهتين، بينما تلقى 11 هزيمة، الأمر الذي يجعله في حاجة ماسة لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقفه في جدول الترتيب والابتعاد عن مناطق الخطر.


موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري


تنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


القناة الناقلة للمباراة


ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة ON Sport، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، حيث تقدم القناة تغطية خاصة للمباراة تتضمن استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء. 

