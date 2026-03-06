هدنة من شاشات الرادار.. "لمة عيلة" لضباط المراقبة الجوية في إفطارهم السنوي

في أجواء رمضانية سادتها روح المحبة والتآخي، نظم نادي ضباط المراقبة الجوية برئاسة الكابتن محمد عبدالمنعم رئيس النادي حفل إفطاره الرمضاني السنوي، الذي جمع "فرسان الأجواء" على مائدة واحدة ضمت أجيالاً متعاقبة من أبناء المهنة.

لم يكن الإفطار هذا العام مجرد مناسبة بروتوكولية، بل كان تجسيداً حقيقياً لشعار "الأسرة الواحدة"؛ حيث اجتمع ضباط المراقبة الجوية رفقة أسرهم في مشهد يعكس التلاحم والترابط الإنساني بعيداً عن ضغوط العمل في أبراج المراقبة ومراكز التحكم، في ظل فترات تشغيلية عصيبة وضاغطة من العمل والمسؤولية.

افطار نادي ضباط المراقبة الجوية

شارك في هذه الأمسية الدافئة قيادات الشركة الوطنية للملاحة الجوية على رأسهم كابتن أهاب محيي الدين رئيس مجلس إدارة الشركه الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، الذين حرصوا على التواجد بين أبنائهم وزملائهم، تقديراً لدورهم المحوري في تأمين سلامة الأجواء المصرية على مدار الساعة.

شهد الحفل تبادلاً للتهاني والأحاديث الودية بين الرواد والشباب من ضباط المراقبة والأسر أيضًا، في تقليد سنوي يحرص النادي على إقامته لتعزيز الروابط الاجتماعية والمهنية.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بأجواء هذا العام، التي جاءت خارج دائرة النطاق الرسمي، مؤكدين أن مثل هذه التجمعات تساهم في تجديد العهد على مواصلة العطاء والتفاني في العمل، لتبقى راية الطيران المدني المصري خفاقة في سماء التميز العالمي، وأثنى المشاركون على حسن التنظيم والدور الذي يلعبه النادي في خلق بيئة اجتماعية داعمة تليق بمكانة ضابط المراقبة الجوية المصري ودوره الاستراتيجي في منظومة الطيران.

افطار نادي ضباط المراقبة الجوية

واختتمت الأمسية الرمضانية لـ ضباط المراقبة الجوية، ببعض الفقرات الفنية الرمضانية، وإلتقاط أيضا الصور التذكارية وسط أجواء من البهجة.

حضر الإفطار السنوي الذي دعا إليه نادي ضباط المراقبة الجوية، إلى جانب رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية، كلا من، اللواء وليد فاروق رئيس المركز القومى لادارة المجال الجوى، اللواء عزت متولى رئيس الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران، كابتن أحمد شانن رئيس مجلس إدارة اير كايرو السابق، العميد مدحت غرث عميد كليه المراقبة الجوية، الكابتن أسامه عطا رئيس قطاع المراقبة الجوية، الكابتن محمود أبو غزاله رئيس قطاع الامانة الفنية، الكابتن وائل عزت نائب رئيس المركز القوى لتنظيم المجال الجوى، إضافة إلى عدد من القيادات الأمنيه وقيادات وزارة الطيران وسلطه الطيران المدنى، ومديرين إقلميين لشركات طيران عربية وعالمية.

إضافة إلي ذلك حضر، أعضاء مجلس نادي ضباط المراقبة الجوية، أبرزهم الكابتن أحمد سعيد، الكابتن محمد حسن، الكابتن أحمد شادي، الكابتن المعتز بالله هانى، الكابتن محمد مصطفى، الكابتن محمد عبد السلام، الكابتن محمد رشوان.