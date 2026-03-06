قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابات واعتقالات خلال اقتحامات إسرائيلية عدة مناطق بالضفة الغربية
الشرق الأوسط على صفيح ساخن| بيروت تحت النيران.. تل أبيب تقصف بصواريخ انشطارية.. حزب الله يأمر بإخلاء الشمال.. والخليج يعيش ليلة انفجارات
النقل توسع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في المترو والقطار الكهربائي| فيديو
السفيرة الرومانية بالقاهرة: شراكتنا مع مصر نموذج للصداقة التاريخية والتعاون الاقتصادي المتنامي
أداء ثابت.. الدولار في السوق الرسمية اليوم 6-3-2026
هل إمساك الصائم عن المفطرات يكون قبل أذان الفجر بوقت معين؟.. الإفتاء توضح
ترامب: ننهي العملية ضد إيران أولا ثم نبحث خطة التعامل مع كوبا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-3-2026 والقنوات الناقلة
اليوم.. الصحفيين تعقد اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية والحساب الختامي
مصير الذهب صباح اليوم 6-3-2026.. ثابت عند 7200 جنيه للجرام
ترامب: نريد تغيير هيكل القيادة في طهران.. ولدي تفضيلات لمن يحكم إيران
الإذاعة الإيرانية: انفجارات في غرب وشرق طهران
أخبار البلد

هدنة من شاشات الرادار.. "لمة عيلة" لضباط المراقبة الجوية في إفطارهم السنوي

افطار نادي ضباط المراقبة الجوية
افطار نادي ضباط المراقبة الجوية
نورهان خفاجي

في أجواء رمضانية سادتها روح المحبة والتآخي، نظم نادي ضباط المراقبة الجوية برئاسة الكابتن محمد عبدالمنعم رئيس النادي حفل إفطاره الرمضاني السنوي، الذي جمع "فرسان الأجواء" على مائدة واحدة ضمت أجيالاً متعاقبة من أبناء المهنة.

لم يكن الإفطار هذا العام مجرد مناسبة بروتوكولية، بل كان تجسيداً حقيقياً لشعار "الأسرة الواحدة"؛ حيث اجتمع ضباط المراقبة الجوية رفقة أسرهم في مشهد يعكس التلاحم والترابط الإنساني بعيداً عن ضغوط العمل في أبراج المراقبة ومراكز التحكم، في ظل فترات تشغيلية عصيبة وضاغطة من العمل والمسؤولية.

افطار نادي ضباط المراقبة الجوية

شارك في هذه الأمسية الدافئة قيادات الشركة الوطنية للملاحة الجوية على رأسهم كابتن أهاب محيي الدين رئيس مجلس إدارة الشركه الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، الذين حرصوا على التواجد بين أبنائهم وزملائهم، تقديراً لدورهم المحوري في تأمين سلامة الأجواء المصرية على مدار الساعة.

شهد الحفل تبادلاً للتهاني والأحاديث الودية بين الرواد والشباب من ضباط المراقبة والأسر أيضًا، في تقليد سنوي يحرص النادي على إقامته لتعزيز الروابط الاجتماعية والمهنية.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بأجواء هذا العام، التي جاءت خارج دائرة النطاق الرسمي، مؤكدين أن مثل هذه التجمعات تساهم في تجديد العهد على مواصلة العطاء والتفاني في العمل، لتبقى راية الطيران المدني المصري خفاقة في سماء التميز العالمي، وأثنى المشاركون على حسن التنظيم والدور الذي يلعبه النادي في خلق بيئة اجتماعية داعمة تليق بمكانة ضابط المراقبة الجوية المصري ودوره الاستراتيجي في منظومة الطيران.

افطار نادي ضباط المراقبة الجوية

واختتمت الأمسية الرمضانية لـ ضباط المراقبة الجوية، ببعض الفقرات الفنية الرمضانية، وإلتقاط أيضا الصور التذكارية وسط أجواء من البهجة.

حضر الإفطار السنوي الذي دعا إليه نادي ضباط المراقبة الجوية، إلى جانب رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية، كلا من، اللواء وليد فاروق رئيس المركز القومى لادارة المجال الجوى، اللواء عزت متولى رئيس الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران، كابتن أحمد شانن رئيس مجلس إدارة اير كايرو السابق، العميد مدحت غرث عميد كليه المراقبة الجوية، الكابتن أسامه عطا رئيس قطاع المراقبة الجوية، الكابتن محمود أبو غزاله رئيس قطاع الامانة الفنية، الكابتن وائل عزت نائب رئيس المركز القوى لتنظيم المجال الجوى، إضافة إلى عدد من القيادات الأمنيه وقيادات وزارة الطيران وسلطه الطيران المدنى، ومديرين إقلميين لشركات طيران عربية وعالمية.

إضافة إلي ذلك حضر، أعضاء مجلس نادي ضباط المراقبة الجوية، أبرزهم الكابتن أحمد سعيد، الكابتن محمد حسن، الكابتن أحمد شادي، الكابتن المعتز بالله هانى، الكابتن محمد مصطفى، الكابتن محمد عبد السلام، الكابتن محمد رشوان.

المراقبة الجوية ضباط المراقبة الجوية افطار رمضان

