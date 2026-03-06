حفيظ دراجي: ما حققه الركراكي مع المغرب يصعب تكراره

وجه المعلق الرياضي حفيظ دراجي، رسالة للمدرب المغربي وليد الركراكي بعد رحيله مؤخرًا عن تدريب اسود الاطلس.

وكتب حفيظ دراجي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": “رجل محترم ومدرب قدير، حقق مع المنتخب المغربي إنجازاً تاريخياً يصعب تكراره في هذا الزمن، بعدما قاده إلى كتابة صفحة مشرقة في تاريخ المغرب و كرة القدم العربية والإفريقية، وترك بصمة ستظل خالدة في ذاكرة الجماهير”

ورحل وليد الركراكي عن تدريب منتخب المغرب بعد كتابة فصل من النجاح سيظل خالداً في ذاكرة كرة القدم المغربية، ليتولى محمد وهبي المسؤولية الفنية لأسود الأطلس خلفًا له.