لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة نادية الجندي ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

وتألقت نادية الجندي ، مرتدية بنطال كلاسيك باللون الاسود اللامع، ونسقت معه بالطو ناعم باللون الاسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت نادية الجندي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نادية الجندي ، في المكياج على الألوان الناعمة للعيون لتبرز جمالها، واختارت أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

