الصفقة باظت| فالنسيا يوجه صدمة قوية لـ دبابة الأهلي
غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه
د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي
روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور
إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات
إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري
جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان
الاستثمار: تحول في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو
أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026
مد الأوكازيون الشتوي لـ مارس .. عقوبات رادعة لأصحاب العروض الوهمية
ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا
اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026

اسعار العملات العربية والأجنبية
اسعار العملات العربية والأجنبية
محمد يحيي

سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارا مع تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 6-3-2026 على مستوي السوق الرسمية.

العملات الأجنبية والعربية تستقر

وشهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية ثباتا في مواجهة الجنيه المصري من دون تغيير وذلك على مستوي البنوك المصرية.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.08 جنيه للشراء و 50.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 58.13 جنيه للشراء و 58.3 جنيه للبيع .

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 66.84 جنيه للشراء و 67.05 جنيه للبيع.

الدولار الكندي

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو36.7 جنيه للشراء و 36.82 جنيه للبيع.

الكرون الكندي

وصل سعر الكرون الكندي امام الجنيه نحو 7.78 جنيه للشراء و 7.8 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 5.18 جنيه للشراء و 5.19 جنيه للبيع.

الكرون السويدي 

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه 5.43 جنيه للشراء و 5.45 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 64.12 جنيه للشراء و 65.35 جنيه للبيع.

الـ100 ين ياباني

سجل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 31.83 جنيه للشراء و 31.92 جنيه للبيع.

الدولار الإسترالي 

سجل سعر الدولار الإسترالي امام الجنيه نحو 35.28 جنيه للشراء و 35.39 جنيه للبيع.

اليوان الصيني 

سجل سعر اليوان الصيني امام الجنيه نحو 7.26 جنيه للشراء و 7.28 جنيه للبيع.

سعر العملات العربية

وعلي صعيد العملا العربية فقد شهدت استقرار من دون تغيير حيث

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 13.34 جنيه للشراء و 13.38 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 163.55 جنيه للشراء و 164.06 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 13.63 جنيه للشراء و 13.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

بلغ سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 132.66 جنيه للشراءو 133.14 جنيه للبيع.

الريال العماني

بلغ سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 130.08 جنيه للشراء و 130.47 جنيه للبيع.

الريال القطري

بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 13.73 جنيه للشراء و 13.77 جنيه للبيع 

الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني نحو 70.54 جنيه للشراء و 70.9 جنيه للبيع.

