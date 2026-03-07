قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة الحكام تعلن أطقم إدارة مباريات السبت في الدوري الممتاز
رباعية الهلال في شباك النجمة تعزز موقعه بجدول الدوري السعودي
أهلي جدة يهزم الاتحاد بثلاثية ويحسم ديربي جدة في الدوري السعودي
هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة
استعدادا للتصفيات الأفريقية.. منتخب الناشئين يتعادل وديا مع النصر 2005
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة السابعة عشرة من رمضان.. صور
محمد صلاح يتخطى على واين روني في سجل الأهداف مع ليفربول
ترامب: قضينا على البحرية الإيرانية.. ونقوم بعمل جيد جدا في طهران
لمحبي السيارات الفاخرة.. ماذا تقدم بنتلي كونتيننتال GT؟
هل يحصل محمد أحمد حسن على 80 ألف جنيه؟.. والدته: ادعاءات كاذبة
سلوت يشيد بأداء ليفربول بعد عبور ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي
إيران .. مقتل 8 في هجمات على أصفهان وتضرر 80 وحدة سكنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026 .. لا تبالغ في التفكير

برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
أسماء عبد الحفيظ

برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026، مواليد برج العذراء يتميزون بالدقة والتنظيم وحب التفاصيل.

برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026

عندما تعمل اليوم، فإن ما تنجزه أهم من مدى إتقانك له. قد يكون من الأهمية بمكان إتمام المهمة الرئيسية في الوقت المحدد بدلًا من إتقان أي جزء صغير منها؛ فالسعي وراء الكمال قد يؤدي إلى تفويت مواعيد نهائية مهمة. ضع أهدافًا واقعية وأنجزها بأسرع وقت ممكن لتحقيق أهداف عملك.

نصيحة برج العذراء

لا تبالغ في التفكير.

مشاهير برج العذراء

من مشاهير العذراء، شيرين عبد الوهاب، النجمة بيونسيه التي عُرفت بإتقانها العالي، والفنان محمد فوزي الذي اشتهر بدقته وإبداعه.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني

قد تتمكن من إنجاز مهمة مهمة في العمل.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي

الحوار الهادئ مع الشريك مهم اليوم.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي

حاول تنظيم وقت النوم.

برج العذراء وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

قد تشهد تحسنًا في وضعك المهني.

برج العذرا حظك اليوم حظك اليوم السبت برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026 نصيحة برج العذراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

زيزو

ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم

حالة الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

إسلام فتحي

إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب: محمد رمضان لو موجود كان قعد ناس كتير في بيتها

ترشيحاتنا

مسلسل درش

مسلسل درش الحلقة 17.. مصطفى شعبان يعاني من نوبات الاكتئاب والفصام

سحور الحريري

تيكا هم .. ليلة طربية لنجوم الأغنية في سحور الحريري |صور

كريم محمود عبدالعزيز

مسلسل المتر سمير الحلقة 2 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل فى صراع جديد بسبب قضية إثبات نسب

بالصور

7 علامات في جسمك تكشف أنك لا تشرب ماء كافيا في رمضان.. أخصائي تغذية يوضح

العطش
العطش
العطش

برج الثور حظك اليوم السبت 7 مارس 2026.. أمنح نفسك فرصة للتفكير

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..ركز طاقتك في اتجاه

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج السرطان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026.. لا تدع المشاعر السلبية تتحكم فى قراراتك

برج السرطان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج السرطان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج السرطان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026

فيديو

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد