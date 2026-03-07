قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري: استهدفنا قواعد الظفرة وعلي السالم وإقليم كردستان والأراضي المحتلة
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق إدفو - مرسى علم
لجنة الحكام تعلن أطقم إدارة مباريات السبت في الدوري الممتاز
رباعية الهلال في شباك النجمة تعزز موقعه بجدول الدوري السعودي
أهلي جدة يهزم الاتحاد بثلاثية ويحسم ديربي جدة في الدوري السعودي
هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة
استعدادا للتصفيات الأفريقية.. منتخب الناشئين يتعادل وديا مع النصر 2005
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة السابعة عشرة من رمضان.. صور
محمد صلاح يتخطى على واين روني في سجل الأهداف مع ليفربول
ترامب: قضينا على البحرية الإيرانية.. ونقوم بعمل جيد جدا في طهران
لمحبي السيارات الفاخرة.. ماذا تقدم بنتلي كونتيننتال GT؟
هل يحصل محمد أحمد حسن على 80 ألف جنيه؟.. والدته: ادعاءات كاذبة
رياضة

مبابي ويامال يتصدران القائمة.. نجوم يسعون لأول لقب في دوري أبطال أوروبا

حمزة شعيب

يظل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الحلم الأكبر لأي لاعب كرة قدم على مستوى الأندية، إذ تمثل البطولة القارية الأهم في القارة العجوز، كما أن الفوز بها يترك بصمة كبيرة في تاريخ اللاعبين ومسيرتهم الاحترافية، خاصة في ظل ارتباطها بالمنافسة على الجوائز الفردية الكبرى مثل الكرة الذهبية.

ورغم تألق العديد من نجوم كرة القدم العالمية في السنوات الأخيرة، فإن بعض الأسماء البارزة لم تتمكن حتى الآن من حصد اللقب القاري، على الرغم من مشاركاتهم المتكررة في البطولة مع أندية كبرى.

ويتصدر القائمة النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يعد من أكثر لاعبي الجيل الحالي تسجيلًا للأهداف في البطولة دون أن ينجح في التتويج بها، حيث سجل عشرات الأهداف خلال مشاركاته الأوروبية، وكان أقرب لحصد اللقب عندما بلغ النهائي مع فريقه السابق في نسخة 2020، لكنه خسر المواجهة النهائية.

كما يأتي النجم الشاب لامين يامال ضمن أبرز اللاعبين الذين يسعون لتحقيق أول ألقابهم القارية، إذ يقدم مستويات مميزة في سن مبكرة، ويطمح لقيادة فريقه نحو المجد الأوروبي في السنوات المقبلة.

هاري كين يبحث عن حلم طال انتظاره

ومن بين الأسماء البارزة أيضًا المهاجم الإنجليزي هاري كين، الذي يمتلك مسيرة تهديفية لافتة تخطت مئات الأهداف، لكنه لم ينجح حتى الآن في التتويج بالبطولة الأوروبية الأهم، ويأمل أن يحقق هذا الإنجاز قبل نهاية مسيرته الكروية.

وتضم القائمة كذلك مجموعة من النجوم الذين يتطلعون لكتابة أسمائهم في تاريخ البطولة، من بينهم بيدري وبوكايو ساكا وديكلان رايس، إلى جانب المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي خسر أكثر من نهائي في البطولة رغم تألقه مع فريقه.

كما تضم القائمة أيضًا الجناح الكولومبي لويس دياز، والبرازيلي رافينيا، إضافة إلى البرتغالي برونو فرنانديز، وجميعهم يسعون لتحقيق اللقب القاري الذي يعد القطعة المفقودة في مسيرتهم الكروية.

ويأمل هؤلاء النجوم في كسر عقدة دوري الأبطال خلال المواسم المقبلة، وتحقيق إنجاز يضعهم في مصاف كبار اللاعبين الذين تركوا بصمة في تاريخ البطولة الأوروبية.

كيليان مبابي لامين يامال نجوم أوروبا

