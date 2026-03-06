قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الريال والدرهم والدينار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية

محمد غالي

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارا نسبيا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات ، وفقا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة من البنك الاهلي.

وسجلت أسعار عملات دول الخليج العربي مقابل الجنيه المصري تباينا محدودا خلال تعاملات اليوم الجمعة، بالتزامن مع حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالتصعيد العسكري والحرب على إيران، الأمر الذي انعكس على حركة أسعار العملات داخل البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه من البنك الاهلي

العملة                      سعر الشراء     سعر البيع

الدينار الكويتي             161.19 جنيه    163.93 جنيه
الريال السعودي         13.30 جنيه    13.37 جنيه
الدرهم الإماراتي      13.62 جنيه    13.66 جنيه
الدينار البحريني     131.49 جنيه    133.11 جنيه
الريال العماني       128.81 جنيه    130.36 جنيه
الريال القطري       12.71 جنيه    13.76 جنيه
الدينار الأردني         70.12 جنيه    70.88 جنيه

سعر الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي    50.09 جنيه    50.19 جنيه
اليورو                    58.01 جنيه    58.45 جنيه
الجنيه الإسترليني    66.65 جنيه    67.18 جنيه
الدولار الكندي        36.64 جنيه    36.82 جنيه
الفرنك السويسري    64.07 جنيه    64.48 جنيه
100 ين ياباني         31.82 جنيه    32.07 جنيه
الدولار الأسترالي    35.12 جنيه    35.58 جنيه

الكرون الدنماركي    7.76 جنيه      7.82 جنيه
الكرون النرويجي    5.16 جنيه            5.22 جنيه
الكرونا السويدية    5.41 جنيه       5.47 جنيه
اليوان الصيني           7.25 جنيه       7.29 جنيه

وتخضع أسعار العملات في مصر لعدد من العوامل المؤثرة، أبرزها حجم العرض والطلب، والتطورات الاقتصادية العالمية، وسياسات البنوك المركزية، إضافة إلى حركة التجارة والاستثمار، ما يجعل أسعار الصرف عرضة للتغير بشكل مستمر خلال التعاملات اليومية.

