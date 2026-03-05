تزامناً مع ارتفاع المعادن.. عودة الثقة للعملات المشفرة وارتفاع قوي للبيتكوين

سجلت صناديق العملات المشفّرة الأسبوع الماضي تدفقات داخلة بقيمة مليار دولار، وهو أكبر مستوى منذ الأسبوع الثالث من يناير، لتكسر بذلك موجة تدفقات خارجة استمرت خمسة أسابيع متتالية بلغ إجماليها 4 مليارات دولار.

بتكوين تقود التعافي

وقادت بتكوين موجة الانتعاش بتدفقات داخلة بلغت 881 مليون دولار، فيما سجلت الإيثيريوم تدفقات بقيمة 117 مليون دولار، وهي الأكبر أسبوعياً منذ منتصف يناير، ليناهز سعرها 2166 دولاراً.

وارتفعت بتكوين خلال تعاملات آخر 24 ساعة بنسبة 8.20% لتصل إلى نحو 74 ألف دولار، فيما قفزت إيثيريوم بنسبة 10.47% لتسجل 2188 دولار، وصعدت سولانا بنسبة 9.20% لتقترب من مستوى 91 دولار

وجاءت المحصلة الخضراء للعملات المشفّرة بالتزامن مع انتعاش أسواق الأسهم والمعادن، رغم استمرار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، ما يعكس عودة شهية المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر.

ويتوقع محللون أن استمرار تدفقات السيولة نحو العملات المشفّرة يعزز من فرص استقرار السوق على المدى المتوسط، خاصة مع تحسن المعنويات في الأسواق العالمية.