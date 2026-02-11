البتكوين في الصدارة وجولدمان ساكس يوسع استثماراته في العملات المشفرة إلى 2.36 مليار دولار

أفصح بنك جولدمان ساكس الأميركي عن توسيع انكشافه على الأصول الرقمية ليبلغ إجمالي استثماراته في العملات المشفرة نحو 2.36 مليار دولار، وفقاً لبياناته المالية المنشورة على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، الثلاثاء 10 فبراير.

وتبرز حصة البتكوين – التي بلغت 1.1 مليار دولار عبر صناديق الاستثمار المتداولة – باعتبارها الأكبر بين جميع الأصول المشفرة المدرجة، في تحول لافت للبنك الاستثماري العريق من موقفه المتحفظ السابق إلى الاستثمار الفعلي في أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية.

ووفقاً للإفصاحات، استثمر غولدمان ساكس مبلغ 1.1 مليار دولار في صندوق iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) التابع لشركة بلاك روك، إلى جانب حيازات أخرى بقيمة 35.8 مليون دولار في صندوق Wise Origin Bitcoin Fund التابع لشركة فيديليتي، ونحو 92 ألف دولار في American Bitcoin، إضافة إلى ما يقارب 57 ألف دولار في Bitcoin Depot وشركات أخرى تعمل في مجال تعدين البتكوين أو الحوسبة السحابية.

كما أظهرت البيانات امتلاك البنك مئات الآلاف من الدولارات في عقود خيارات الشراء والبيع الخاصة بصندوق IBIT، ما يعكس تنوع أدواته الاستثمارية في سوق العملات المشفرة.



