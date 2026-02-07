بتكوين تتجاوز 70 ألف دولار مع تعافيها من ضربة مؤلمة



عوّضت "بتكوين" تقريباً كافة الخسائر التي تكبدتها أمس الخميس خلال انهيار سوق العملات المشفّرة، والتي تُعد الأكبر منذ أن هزّ انهيار منصة "FTX" التابعة لـسام بانكمان-فريد قطاع الأصول الرقمية قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

ارتفعت العملة المشفرة الأولى من نوعها بما يصل إلى 13% يوم الجمعة، وبلغ سعرها نحو 71469 دولاراً، بعدما اقتربت في وقت سابق من جلسة التداول من الهبوط دون مستوى 60 ألف دولار لأول مرة منذ أكتوبر 2024. ومع ذلك، سعر العملة الرقمية ما زال منخفضاً بأكثر من 15% خلال الأسبوع، بعد أن أغلق يوم الجمعة الماضي فوق مستوى 84000 دولار.

وكانت أكبر عملة مشفّرة في العالم تراجعت أمس بأكثر من 13%، ما دفعها إلى الانخفاض بأكثر من 50% مقارنة بذروتها المسجّلة في أكتوبر.

كما تعافت أسعار العملات المشفرة الأخرى الأصغر والأقل سيولة، فارتفعت "إيثر" و"سولانا" بما يصل إلى 9%، بينما قفزت "XRP" بأكثر من 30%. وتمثّل بتكوين نحو 60% من قيمة سوق العملات المشفّرة البالغة 2.3 تريليون دولار.

التشاؤم يهيمن على العملات المشفرة

تعاني العملات المشفرة من حالة عدم استقرار منذ سلسلة تصفيات قاسية في أكتوبر قوضت ثقة السوق. وتزايد زخم موجة البيع هذا الأسبوع بالتزامن مع تصفية رهانات ممولة بالاستدانة، واضطراب السوق الأوسع نطاقاً.