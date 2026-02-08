«مُدرّب على حرب المدن».. طهران تحيد زعيم خلية جاسوسية إسرائيلية خلال اشتباكات

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه تم تحييد زعيم عصابة إرهابية، كان قد تلقى تدريبًا على "حرب المدن" من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، خلال اشتباكات مع قوات المخابرات الإيرانية.

وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية المختلفة، التي نقلت مصيره يوم السبت، إلى أن صادق أشتري، الذي تلقى تدريبه على يد ضباط الموساد في أربيل، كردستان العراق، قاد هجومًا على مركز شرطة في منطقة بارس بالعاصمة طهران في يناير.

وأضافت التقارير أن الاشتباكات أسفرت أيضًا عن اعتقال الأعضاء المتبقين من الخلية الإرهابية.

وحددت وسائل الإعلام الموقع الذي استهدفه الإرهابيون في أوائل يناير بأنه مركز الشرطة رقم 126 التابع لقوات إنفاذ القانون الإيرانية في طهران.

استهدف الموقع من قبل الخلية خلال أعمال شغب، دعمتها الولايات المتحدة وإسرائيل في جميع أنحاء إيران، في محاولة لتحويل الاحتجاجات الاقتصادية المتفرقة نحو اضطرابات أوسع.

إلا أن هذه الخطة قوبلت على الفور بتدخل أجهزة المخابرات والأمن الإيرانية، التي ألقت القبض على قادة العصابة وصادرت مخابئ الأسلحة، بما في ذلك تلك المتجهة نحو العاصمة طهران.

وأكدت شخصيات أمريكية تورطها في أعمال الشغب، حيث أقر رئيس وكالة المخابرات المركزية السابق، مايك بومبيو، علنًا بتورط الموساد.

وشدد المسؤولون الإيرانيون مرارًا على أنه، رغم تركيزهم على معالجة التحديات الاقتصادية الداخلية، فإنهم سيردون بحزم على أي تهديدات ضد أمن البلاد وسيادتها وأراضيها.