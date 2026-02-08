قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم .. والقنوات الناقلة
وزير التموين يكشف خطة مُواجهة ارتفاع أسعار الدواجن قبل رمضان
هل فقد الأهلي توازنه؟.. «دويدار» يثير الجدل ويشير إلى غياب العمود الفقري للفريق
عاجل | استشهاد شابة فلسطينية في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
بعد مُصادرة 250 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك .. هذه عقوبة غش الأغذية
الجفاف سبب خفي للصداع المُتكرّر .. كيف يؤثر نقص شرب الماء على الدماغ؟
ترامب يزعم : منحت «نصري» تأييدي ففاز في انتخابات هندوراس
رجل أعمال مُقرّب من «ترامب» يشارك في عملية ترحيل سرية لأسرى فلسطينيين إلى تل أبيب | تفاصيل
مستقبل الكرة المصرية| إشادة قوية بمصطفى شوبير بعد تأهل الأهلي: حارس من طراز خاص و«اتولد كبير»
سهرات وصراعات .. مصدر يكشف: إمام عاشور لم يلتقِ صالح جمعة منذ سنة
تشكيل ليفربول المُتوقع أمام مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي
رياضة

زوجة «رونالدو» تستمتع بالشيكولاتة وسط الحيوانات في جولة مع أطفالها بالرياض | شاهد

علا محمد

شاركت جورجينا رودريجيز صورًا ومقاطع فيديوهات جديدة خلال الاستمتاع بوقتها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية عبر حسابها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت جورجينا في الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهي تستمتع بوقتها مع أطفالها في عدد من الأماكن العامة، إذ ظهرت في حديقة حيوانات هناك، كما وهي داخل الملاهي وبداخل إحدى المدن الترفيهية.


وكان قد هنّأ كريستيانو رونالد لاعب النصر السعودي زوجته جورجينا بمناسبة عيد ميلادها..

ونشر «كريستيانو» صورًا تجمعه مع جورجينا عبر حسابه الشخصي اكس وعلق قائلاً: "عيد ميلاد سعيد لامرأة حياتي!".

