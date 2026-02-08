زوجة «رونالدو» تستمتع بالشيكولاتة وسط الحيوانات في جولة مع أطفالها بالرياض | شاهد

شاركت جورجينا رودريجيز صورًا ومقاطع فيديوهات جديدة خلال الاستمتاع بوقتها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية عبر حسابها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت جورجينا في الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهي تستمتع بوقتها مع أطفالها في عدد من الأماكن العامة، إذ ظهرت في حديقة حيوانات هناك، كما وهي داخل الملاهي وبداخل إحدى المدن الترفيهية.



وكان قد هنّأ كريستيانو رونالد لاعب النصر السعودي زوجته جورجينا بمناسبة عيد ميلادها..

ونشر «كريستيانو» صورًا تجمعه مع جورجينا عبر حسابه الشخصي اكس وعلق قائلاً: "عيد ميلاد سعيد لامرأة حياتي!".