رسالة رومانسية .. كريستيانو رونالدو يهني جورجينا بعيد ميلادها

هنا كريستيانو رونالد لاعب النصر السعودي زوجته جورجينا بمناسبة عيد ميلادها

ونشر كريستيانو صور تجمعه مع جورجينا عبر حسابه الشخصي اكس وعلق قايلة :" عيد ميلاد سعيد لامرأة حياتي! ".

في سياق آخر ووفقًا لشبكة "توك سبورت" الإنجليزية فإن المؤشرات الحالية ترجّح رحيل رونالدو عن صفوف النصر خلال صيف 2027، مع وجود احتمالية قوية لاتخاذ قرار الاعتزال النهائي، بعد سنوات طويلة من التألق في الملاعب الأوروبية والعالمية.

وأشارت إلى أن مسئولي الدوري السعودي يضعون عدة سيناريوهات مستقبلية تحسبًا لمغادرة النجم البرتغالي، حتى حال تمديد عقده لموسم إضافي، وذلك بهدف تفادي أي تراجع في الزخم والمتابعة العالمية للمسابقة عقب رحيله.