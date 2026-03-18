قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رامز جلال يوجه رسالة لنجمات الخليج بحلقة اليوم من رامز ليفل الوحش
السعودية: تعذر رؤية هلال شهر شوال والجمعة أول أيام عيد الفطر
خريطة تحركاتك في عيد الفطر.. المواعيد الكاملة لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف
بدعوة من أبو الغيط.. تحرك عربي عاجل لدعم لبنان صحيا
منها غلق المحال والعمل عن بُعد.. قرارات حكومية عاجلة بسبب الحرب
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ 28 من رمضان
أول تعليق من الإمارات على استهداف حقل بارس الإيراني
انتبه قبل الخروج.. رمال وأتربة تغطي القاهرة والمحافظات وانخفاض الرؤية للأدنى
مصر على سفرة واحدة.. مؤسسة أبو العينين تطعم 20 ألف صائم يوميا بأكبر مائدة إفطار بالجيزة
رسائل طمأنة من الحكومة عبر "صدى البلد": لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم
جنايات المنصورة تقضى بإعدام المتهم بالتخلص من خالته وسرقتها
عماد الدين حسين: مصر تدعو لوقف الحرب وتدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

خريطة تحركاتك في عيد الفطر.. المواعيد الكاملة لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف

حمادة خطاب

أعلنت وزارة النقل المصرية رسمياً عن مواعيد تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك لعام 2026، وذلك للتيسير على المواطنين وضمان سيولة الحركة.

أولًا: مواعيد تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق 


- قيام أول قطار من محطات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق (حلوان - المرج الجديدة - شبرا الخيمة - المنيب) الساعة  ٥:١٥ صباحاً
- قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس الساعة ٥:١٥ صباحاً
- قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة ٥:٢٠ صباحاً ، ومن محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة ٥:١٥ صباحاً 
-قيام آخر قطار من حلوان و المرج الجديدة الساعة ١٢:١٥ صباحاً 
-   قيام آخر قطار من شبرا الخيمة الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
-قيام آخر قطار من المنيب الساعة 12:40 صباحاً  
- قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة الساعة 12:06 صباحاً 
-  قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة 12:02 صباحاً   
-  قيام آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور الساعة   12:23 صباحاً   
- قيام آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة   12:26 صباحاً    
•    يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثاني للمترو بمحطة أنور السادات   الساعة ١:٠٠ صباحاً. 


•    يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثالث للمترو بمحطة جمال عبد الناصر وبين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة العتبة الساعة ١٢:٣٠ صباحاً. 
•    يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة جامعة القاهرة الساعة ١٢:١٥ صباحاً.

علماً بأنه يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط خلال أيام عيد الفطر المبارك.

سيتم تمديد ساعات التشغيل خلال أيام عيد الفطر المبارك لمدة ساعة واحدة ليتم إغلاق محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق حوالي الساعة 2:00 صباحاً بدلاً من الساعة 1:00 صباحاً.

كما سيتم تقليل زمن التقاطر خلال ساعات الذروة ليصبح (5 -10دقائق) وذلك لاستيعاب وتسهيل الكثافة العالية المتوقعة للركاب خلال أيام العيد.


إجمالي عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق خلال أيام عيد الفطر المبارك:


•    الخط الأول للمترو  450   رحلة يومياً.
•    الخط الثاني للمترو  492   رحلة يومياً.
•    الخط الثالث للمترو  429   رحلة يومياً.

ثانياً: مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)


-قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة  6:00  صباحاً
- قيام أول قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور الساعة  6:11 صباحاً 
-قيام أول قطار من بدر في اتجاه العبور الجديدة (المعرفة) الساعة  6:25   صباحاً
- قيام أول قطار من العبور الجديدة ( المعرفة ) في اتجاه بدر الساعة 6:39  صباحاً
- قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة 11:15  مساءً 
- قيام آخر قطار من عدلي منصور وأيضاً من الفنون والثقافة في اتجاه بدر الساعة  11:45  مساءً


-قيام آخر قطار من العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه عدلي منصور الساعة  11:09 مساءً 
- قيام آخر قطار من العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه بدر الساعة  11:39 مساءً

سيتم تمديد ساعات التشغيل خلال أيام عيد الفطر المبارك لمدة ساعة واحدة ليتم إغلاق محطات القطار الكهربائي الخفيف(LRT) حوالي الساعة 12:00 صباحًا بدلاً من الساعة 11:00 مساءً

إجمالي عدد الرحلات للقطار الكهربائي الخفيف: 216 رحلة يومياً خلال أيام عيد الفطر المبارك

رفع درجة الاستعداد القصوى

كما أشار البيان إلى توجيهات معالي الفريق مهندس  كامل الوزير - وزير النقل لرئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني والشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف((LRT لاستمرار المتابعة الدقيقة لحركة التشغيل من خلال غرف التحكم المركزي، وتواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات مع الدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لتخفيف الازدحام، و رفع درجة الاستعداد القصوى لفرق الطوارئ المنتشرة في المحطات واتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة أي أعطال طارئة وإصلاحها على الفور وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وزارة النقل المصرية خطوط مترو الأنفاق عطلة عيد الفطر المبارك المترو القطار الكهربائي الخفيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد