الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مواعيد المترو والقطار الكهربائي في عيد الفطر 2026

مواعيد المترو القطار الكهربائي في عيد الفطر
مواعيد المترو القطار الكهربائي في عيد الفطر
تشهد محركات البحث خلال الفترة الحالية زيادة ملحوظة في معدلات البحث عن مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف خلال إجازة عيد الفطر 2026، بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، حيث يحرص المواطنون على التعرف على مواعيد التشغيل لتسهيل التنقل داخل إقليم القاهرة الكبرى خلال أيام العطلة.

مواعيد المترو القطار الكهربائي في عيد الفطر

مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الفطر 2026

أعلنت الجهات المشغلة لخطوط مترو الأنفاق استمرار العمل بنفس مواعيد التشغيل المطبقة خلال شهر رمضان حتى انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، على أن تعود مواعيد التشغيل المعتادة المعمول بها قبل رمضان فور انتهاء عطلة العيد.

الخط الأول لمترو الأنفاق
ينطلق أول قطار من محطتي حلوان والمرج الجديدة في تمام الساعة 5:15 صباحا.
بينما يغادر آخر قطار من المحطتين في تمام الساعة 12:15 صباحا.

الخط الثاني لمترو الأنفاق
ينطلق أول قطار من محطتي شبرا الخيمة والمنيب في تمام الساعة 5:15 صباحا.
ويغادر آخر قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة 12:30 صباحا.
كما ينطلق آخر قطار من محطة المنيب في تمام الساعة 12:40 صباحا.

مواعيد المترو القطار الكهربائي في عيد الفطر

الخط الثالث لمترو الأنفاق
ينطلق أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة والعكس في تمام الساعة 5:15 صباحا.
ويغادر آخر قطار من عدلي منصور إلى جامعة القاهرة الساعة 12:06 صباحا.
بينما ينطلق آخر قطار من جامعة القاهرة إلى عدلي منصور الساعة 12:23 صباحا.

كما ينطلق أول قطار من عدلي منصور إلى محور روض الفرج الساعة 5:20 صباحا، ومن محور روض الفرج إلى عدلي منصور الساعة 5:15 صباحا.
ويغادر آخر قطار من عدلي منصور إلى محور روض الفرج الساعة 12:02 صباحا.
فيما ينطلق آخر قطار من محور روض الفرج إلى عدلي منصور الساعة 12:26 صباحا.

مواعيد تبادل القطارات بين الخطوط
يتم التقاء آخر القطارات لتبادل الركاب بين الخطين الأول والثاني في محطة أنور السادات في تمام الساعة 1:00 صباحا.

كما يتم تبادل الركاب بين الخطين الأول والثالث في محطة جمال عبد الناصر، وبين الخطين الثاني والثالث في محطة العتبة في تمام الساعة 12:30 صباحا.

فيما يتم تبادل الركاب بين الخطين الثاني والثالث في محطة جامعة القاهرة الساعة 12:15 صباحا.

مواعيد المترو القطار الكهربائي في عيد الفطر

مواعيد القطار الكهربائي الخفيف LRT


ينطلق أول قطار من محطة عدلي منصور إلى محطة الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:00 صباحا.
بينما يغادر أول قطار من الفنون والثقافة إلى عدلي منصور الساعة 6:04 صباحا.

وينطلق آخر قطار من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة والعكس في تمام الساعة 11:15 مساء.

كما يتم تشغيل قطارين مباشرين من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة في تمام الساعة 7:30 صباحا والساعة 8:00 صباحا.

وينطلق أول قطار من محطة بدر إلى العبور الجديدة الساعة 6:34 صباحا، وأول قطار من بدر إلى عدلي منصور الساعة 6:01 صباحا.

كما يغادر آخر قطار من عدلي منصور ومن محطة الفنون والثقافة في اتجاه بدر الساعة 11:45 مساء.

بينما ينطلق أول قطار من محطة العبور الجديدة إلى عدلي منصور الساعة 6:47 صباحا، ويغادر آخر قطار من العبور الجديدة إلى عدلي منصور الساعة 11:39 مساء.

