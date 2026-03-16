موعد غلق وفتح المحلات في إجازة عيد الفطر 2026

يبحث عدد كبير من المواطنون عن موعد غلق وفتح المحلات التجارية بعيد الفطر، والتي تستعد الأجهزة التنفيذية في مختلف المحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المرافق والخدمات الحيوية، بما يضمن توفير الخدمات للمواطنين والحفاظ على انتظام العمل خلال أيام العيد.

موعد غلق وفتح المحلات التجارية بعيد الفطر

ويزداد تساؤل المواطنين حول مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ووفقا للمواعيد المقررة، تغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والبازارات يوميا في تمام الساعة الثانية صباحا طوال فترة إجازة عيد الفطر لعام 1447 هجريا، مع استمرار تقديم خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات إلى المنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

كما تلتزم الورش الواقعة داخل الكتل السكنية بالإغلاق يوميا في تمام الساعة العاشرة مساء، باستثناء الورش الموجودة على الطرق السريعة أو داخل محطات الوقود.

ويستثنى من هذه المواعيد عدد من الأنشطة المرتبطة بالخدمات الأساسية للمواطنين، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، إضافة إلى بعض الأنشطة الليلية مثل محال بيع الخضراوات والفاكهة ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، وذلك لضمان استمرار توفير السلع والخدمات الضرورية للمواطنين على مدار اليوم.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين توفير الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك والحفاظ على النظام العام داخل المدن، بما يضمن استمرار حركة الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين دون تعطيل.