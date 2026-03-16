الأعلى للإعلام: منع ظهور المذيعة فرح علي شهرا وتغريم قناة الزمالك 100 ألف جنيه
الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية لتوسيع المنطقة العازلة في جنوب لبنان
منع ظهور مذيعة الزمالك لمدة شهر وتغريم القناة مبلغ 100 ألف جنيه
رسالة الرئيس السيسي للعالم.. يجب وقف التصعيد وحقن الدماء وإنهاء الصراعات
العربية النقل دخلت في الاثنين الملاكي .. إصابات خطيرة بحادث مروع بالدائري
إجازة البنوك في عيد الفطر 2026 خمسة أيام .. وموعد عودة العمل
مصرع شاب في حادث موتوسيكل بالمنوفية | وشهود عيان: ملحقناهوش
رئيس المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر رسالة سلام للعالم
رسميا.. محمد عبد الغني نقيبا للمهندسين بحصوله على 10505 أصوات
بجائزة مليون جنيه.. الرئيس السيسي يكرم القارئ عمر علي لفوزه بالمركز الأول في دولة التلاوة
استجاب لطلبه.. لقطة إنسانية من الرئيس السيسي تجاه حافظ للقرآن في احتفالية ليلة القدر
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات بمنطقة قناة السويس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أرض التلاوة في عيد..أبيات شعرية من وزير الأوقاف في ليلة القدر

البهى عمرو

 أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال احتفال ليلة القدر، أننا بفضل الله نجحنا، وتبقى ملاحظات قيمة وردت لنا سننطلق منها وتعدل بها وتطور، وسوف نراعيها فيما هو قادم بإذن الله تعالى، والكمال لله وحده، ويكفي أننا ما زلنا في بداية التجربة وسوف تزداد صقلا وجمالا وإتقانا على مرور الأيام، ولقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي عنايته واهتمامه لهذا البرنامج، وتفضل بالمتابعة والتوجيه بصورة مستمرة، وبإذن الله تعالى يكون القادم أرقى وأجود.

 ولقد تشرفت بصياغة هذا المعنى شعرا في أبيات الفتها في ذلك أقول فيها:
أرض التلاوة تبدو اليوم في عيد *** إذ أطرب الناس فيها صوت تغريد
من الشباب النبيل الحر قد صعدوا *** في سلم المجد والعلياء والجود
تنافسوا فأبانوا عن مواهبهم *** وأبدعوا بين ترتيل وتجويد
حناجر صدحت بالذكر تطربنا *** كأنها اليوم من مزمار داوود
شموس ذكر وترتيل محبرة *** تكاد تسمع ترتيل ابن مسعود
كأنهم أسمعوا الدنيا بأكملها *** بأننا أهل تنوير وتشييد
وأن مصر مدى الأزمان مبدعة *** وأنها أرض أمجاد وتجديد
وأنها أرض إبداع وموهبة *** تسري بها في ثنايا كل مولود
فيا شموس بلادي أشرقي أبدًا *** ويا نسائم فجر صعودها عودي
إن دولة التلاوة رسالة ثقة وقوة ودراسة ونجاح، ثقة في الذات وفي قدرتنا على أن ننجح، وأستأذن فخامة الرئيس أن نشرع فورا بعد رمضان بإذن الله تعالى في تنفيذ الموسم الثاني من دولة التلاوة.

وأوضح أنه في دولة التلاوة، فقد عكفنا على التصميم والدراسة لكل التفاصيل التي تليق بالقرآن العظيم، وتليق بمصر، وتليق بنا وبحضراتكم، كان لابد من اكتشاف المواهب، واستمرار توليد الحناجر الذهبية، كان لابد من إخراج جيل جديد على خطى عباقرة مدرسة التلاوة المصرية.

وأضاف لقد بدأنا مع شركاء النجاح وخصوصا الشركة المتحدة تخطط لكل زاوية وجانب، فانطلقنا مثلا إلى هذه المشكاة أو الثريا، والتي اخترناها لتكون جزءًا من الهوية البصرية للبرنامج، فاخترناها وصنعناها وفق أرقى نموذج إبداعي صنعناه نحن المصريين في العصر المملوكي الذي هو العصر الذهبي للعمارة والهندسة الإسلامية، فدرسنا تلك المشكاوات الفريدة البديعة الحسن، المحفوظة في متحف الفن الإسلامي ومتحف الحضارة في القاهرة، قمنا باستنساخ روح هذه المشكاوات، وصنعنا منها هذه النماذج لتكون أحد تفاصيل الجمال في دولة التلاوة


وذكر وزير الأوقاف، ثم لجأنا إلى الخطاط المصري المبدع العبقري الذي صمم شعار دولة التلاوة كما ترونه، تأنقا وجمالا في الخط الخادم للقرآن، لنضيف بذلك جانبا آخر في صناعة مكونات الجمال الذي يليق بالقرآن، وبمصر، وبشعب مصر، وبعبقرية مواهب أبناء مصر، أمام العالم.

وأوضح قد رجعت بخاطري وذاكرتي أستحضر إمام الخطاطين عبر الزمان، الإمام أبي علي محمد بن علي الشيرازي المعروف بابن مقلة، الوزير الخطاط المبتكر الهندسي المبدع العبقري، الذي ابتكر نظرية تسديس الخط أو الخط المنسوب، خدمة وتعظيما لكتابة القرآن العظيم، فكان إيمانه وتعظيمه للقرآن ملهما له ومحركا له للإبداع والابتكار، كما آمن المصري القديم بالله تعالى وبعالم الغيب فألهمه إيمانه أن أبدع رياضيا وهندسيا حين صمم الهرم وشيده، وهكذا أبدع عبقري الخط ابن مقلة حتى قال فيه أبو حيان التوحيدي: (إن الله تعالى ألهم ابن مقلة تسديس الخط كما ألهم النحل تسديس بيوتها)، وكان ابن مقلة بعد ذلك يقول: (إن القرآن الكريم نزل بنسبة إلهية فاضلة، فيجب أن تكتب حروفه بنسبة هندسية فاضلة)، وقد وجدت في ذلك دراسات إبداعية، منها دراسة عجيبة، عكف عليها الفنان المصري العبقري المبدع الدكتور أحمد مصطفى حسن، وعمره الآن ثلاث وثمانون سنة، فنال بها درجة الماجستير سنة 1980م ثم درجة الدكتوراه سنة 1989م من كلية سنترال سانت مارتنز في لندن بالتعاون مع المتحف البريطاني، عن الأصول الهندسية لأشكال الحروف العربية ونظرية ابن مقلة في تسديس الخط، ثم عكف بعدها ثلاثين سنة أخرى على تنقيحها والمزيد من الدراسة حولها، ثم ترجمها بنفسه إلى العربية، وطبعت بالإنجليزية والعربية، والنسخة العربية طبعت باسم (الخط الكوني)، وطبعتها الهيئة المصرية العامة للكتاب في مجلدين كبيرين.
 

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

وائل جمعة

سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

أسعار الدواجن

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في مصر بالمحافظات.. اعرف توقيت صلاة العيد

عيسي سي

الإدارة نايمة في العسل.. ناقد رياضي يهاجم حكم مباراة الترجي والأهلي

احمد موسي

فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

القلب

ثلاثة أطعمة في الثلاجة تضر القلب.. فما هي؟

روسيا تنهي إجلاء جميع سائحيها من الإمارات

نتنياهو

مزاعم اعتداء جنسي تهز مكتب نتنياهو .. و الشرطة الإسرائيلية تحقق

أرشيفية

بريطانيا ترسل 8 بحارة إلى الشرق الأوسط

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

قبل العيد.. صابون الصبار يعالج مشاكل البشرة

في عرسٍ قرآني..أزهر الشرقية يكرم حفظة القرآن بمعهد الصفوة بالزقازيق

إزالة 33 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد