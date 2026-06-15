مع ابنتها.. إيمان العاصي تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة إيمان العاصي، صورا جديدة لها في أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت إيمان العاصي في لوك كاجوال رفقة ابنتها وخطفا الأنظار بجمالهما ورشاقتهما.

وتواصل النجمة إيمان العاصي تحضيراتها لمسلسلها الجديد “انفصال”– اسم مؤقت – الذي تعاقدت على بطولته، وهو مكوّن من 12 حلقة، ومن تأليف نجلاء الحديني، في ثاني تعاون يجمع بينهما بعد مسلسل "برغم القانون" ويقوم بإخراج العمل المخرج حسام حامد.

وتخوض إيمان العاصي في مسلسل "انفصال" تجربة درامية جديدة تعتمد على الجريمة والإثارة، حيث يتناول العمل عددًا من القضايا الحساسة في إطار درامي مشوّق.

كما يتم تسليط الضوء لأول مرة في الدراما، على "مخدر الاغتصاب"، وهو أحد المواد الكيميائية المخدرة التي يتم دسّها في مشروبات الضحايا بهدف سلب إرادتهم وإفقادهم القدرة على المقاومة، تمهيدًا لارتكاب اعتداءات جنسية.

وتتميز هذه المواد الكيمائية بأنها عديمة اللون والطعم والرائحة، ما يجعل اكتشافها أمرًا بالغ الصعوبة، كما تؤدي إلى فقدان الوعي والذاكرة في كثير من الحالات.

ومن المقرر أن يشكّل هذا الموضوع محورًا رئيسيًا داخل أحداث مسلسل "انفصال"، في إطار درامي يدمج بين التوعية والإثارة والتشويق.