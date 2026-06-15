هيفاء وهبي ومحمد فضل شاكر يجتمعان في حفل غنائي بالأردن يوليو المقبل

تستعد الفنانة هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي في الأردن يوم 11 يوليو المقبل، بمشاركة الفنان محمد فضل شاكر، حيث يقدم الثنائي باقة من أبرز أعمالهما الغنائية وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

يأتي الحفل ضمن النشاط الفني المكثف لهيفاء وهبي خلال موسم الصيف، إذ تستعد أيضاً لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة في عدد من الدول العربية.

كانت هيفاء وهبي قد أحيت مؤخراً حفلاً غنائياً على ضفاف النيل، وقدمت خلاله مجموعة من أشهر أغانيها، إلى جانب أحدث أعمالها الغنائية «شو المطلوب»، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

أغنية شو المطلوب

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار النجاح الكبير الذي حققته هيفاء وهبي من خلال أغنينها “شو المطلوب”، والتي مازالت تتصدر الترند على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تواجدها في صدارة قوائم الأغاني الأكثر استماعًا وتداولًا عبر المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل جماهيري واسع وإشادات كبيرة بالأغنية والكليب.

وتصدرت أغنية "شو المطلوب" للنجمة هيفاء وهبي ترند رقم 1 في لبنان ومعظم الدول العربية، فور نشرها، إلى جانب تصدرها المركز السادس عالمياً على يوتيوب، لتكون اول فنانة عربية تحجز مكانها في الترند العالمي خلال ٢٤ ساعة فقط.

أغنية "شو المطلوب" من كلمات وألحان رامي شلهوب، وتوزيع موسيقي وميكس وماسترينغ جمال ياسين، بينما حمل الكليب رؤية بصرية للمخرج جو بو عيد ضمن أجواء مميزة.

محمد فضل شاكر

كان طرح الفنان سعد لمجرد، اغنيته مع الفنان محمد فضل شاكر، التي تحمل اسم القمر ديالي، عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، في أول ديو غنائي بينهما.

القمر ديالي، هي أغنية مغربية لبنانية من كلمات والحان : جمانة جمال، وتوزيع موسيقي: حسام الصعبي.