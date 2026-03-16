الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد استطلاع هلال شوال 2026 وإعلان أول أيام عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 2026 وإعلان أول أيام عيد الفطر
موعد استطلاع هلال شوال 2026 وإعلان أول أيام عيد الفطر
عبد الفتاح تركي

موعد استطلاع هلال شوال 2026 وإعلان أول أيام عيد الفطر .. يترقب المسلمون في مصر ومختلف الدول الإسلامية موعد استطلاع هلال شهر شوال 2026 لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، إذ يتزايد البحث عبر محركات البحث خلال الساعات الماضية حول موعد إعلان نتيجة الرؤية الشرعية وبداية شهر شوال رسميًا، مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، حيث ينتظر المواطنون البيان الرسمي الذي يحدد بداية العيد ويكشف عن موعد أول أيامه بشكل دقيق.

موعد استطلاع هلال شهر شوال 2026 في مصر

يعد موعد استطلاع هلال شهر شوال 2026 من أبرز الموضوعات التي تشغل اهتمام المسلمين في هذه الأيام، خاصة مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث يتم استطلاع الهلال لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الخميس 29 من رمضان 1447هـ الموافق 19 مارس 2026.

وتتولى دار الإفتاء المصرية مسؤولية استطلاع الهلال من خلال لجان شرعية وعلمية متخصصة منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تقوم هذه اللجان برصد الهلال بعد غروب الشمس في يوم الرؤية، ثم يتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال رسميًا بعد التأكد من ثبوت الرؤية الشرعية.

وتنتظر الأسر المصرية والمسلمون في مختلف أنحاء البلاد البيان الرسمي الصادر عقب عملية الرصد، والذي يحدد بشكل نهائي بداية شهر شوال، وبالتالي موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.

أول أيام عيد الفطر 2026 وفق الحسابات الفلكية

تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 2026 سيُتم 29 يوما، ليكون آخر أيامه يوم الخميس 19 مارس 2026، على أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 مارس 2026 وفق التقويم الميلادي.

ورغم دقة الحسابات الفلكية في تحديد موعد بداية الأشهر الهجرية، فإن الإعلان الرسمي عن بداية شهر شوال يظل مرتبطًا بثبوت رؤية الهلال، حيث تعتمد الجهات المختصة على الرؤية الشرعية لإعلان بداية الشهر الجديد.

وتعد هذه الخطوة من الإجراءات المعتمدة سنويًا لتحديد بداية الأشهر الهجرية في مصر، إذ يتم الإعلان الرسمي بعد التأكد من نتائج الرصد التي تقوم بها اللجان الشرعية المختصة في مختلف مناطق الجمهورية.

دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شوال

تضطلع دار الإفتاء المصرية بالدور الأساسي في إعلان نتيجة استطلاع هلال شهر شوال في مصر، حيث تتلقى تقارير اللجان المنتشرة في المحافظات بعد انتهاء عملية الرصد، ثم يتم إعلان النتيجة بشكل رسمي في بيان واضح يحدد بداية الشهر الهجري الجديد.

وتعد هذه اللحظة من أبرز اللحظات التي ينتظرها المسلمون مع نهاية شهر رمضان، إذ يترقب الجميع الإعلان الرسمي الذي يحسم موعد عيد الفطر المبارك ويحدد بداية الاحتفالات بهذه المناسبة الدينية المهمة.

كما تحرص الجهات المختصة على إعلان النتيجة في الوقت المناسب بعد التأكد من صحة الرؤية الشرعية، لضمان دقة تحديد بداية شهر شوال وفق الضوابط الشرعية المعتمدة.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026 في مصر

بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة عدد أيام إجازة العيد الرسمية، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد إجازة عيد الفطر المبارك 2026.

وبموجب القرار، تكون إجازة عيد الفطر في الفترة من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 ميلادية حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026 ميلادية.

وتعد هذه الإجازة عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى العاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

ويستفيد الموظفون في مختلف الجهات الحكومية من هذه الإجازة لقضاء وقت العيد مع أسرهم والاحتفال بهذه المناسبة الدينية التي تمثل ختام شهر رمضان المبارك.

ترقب واسع لإعلان موعد عيد الفطر 2026

مع اقتراب يوم الرؤية، تتجه أنظار المسلمين في مصر إلى إعلان نتيجة استطلاع هلال شهر شوال، إذ يمثل هذا الإعلان اللحظة التي يتم من خلالها تحديد بداية عيد الفطر المبارك بشكل رسمي.

ويحرص الكثير من المواطنين على متابعة البيانات الرسمية الصادرة بعد عملية الاستطلاع لمعرفة موعد العيد بدقة، خاصة أن هذه المناسبة تعد من أهم المناسبات الدينية والاجتماعية التي ينتظرها المسلمون كل عام.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان النهائي عقب استطلاع الهلال يوم الخميس 29 من رمضان 1447هـ الموافق 19 مارس 2026، ليتم بعدها تأكيد أول أيام عيد الفطر المبارك وفق ما تثبته الرؤية الشرعية للهلال.

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

سمكة ذهبية
سمكة ذهبية
سمكة ذهبية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة

سمكة ذهبية

